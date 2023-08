Allianz aumenta l’utile operativo del 7,1% a 3,8 miliardi di euro

“Gli eccellenti risultati di Allianz (ceo Oliver Bäte, in foto) nella prima metà del 2023 dimostrano la forza dei nostri fondamentali mentre capitalizziamo la nostra scala globale e il nostro business mix diversificato a vantaggio dei nostri clienti e dei nostri azionisti. Con la nostra crescita a due cifre degli utili, siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi di Gruppo per l’anno.

Sono particolarmente soddisfatto della forte performance nel business Danni e infortuni dove abbiamo raggiunto un forte combined ratio del 92%, dalla continua crescita del volume e degli utili del nostro business Vita e salute, nonché dalla resilienza del nostro segmento Asset Management , che ha registrato afflussi netti positivi da parte di terzi per il secondo trimestre consecutivo nonostante il cauto sentiment degli investitori.

La nostra solida crescita è un chiaro riflesso della continua fiducia che i nostri clienti ripongono in noi per sostenerli in questo periodo straziante di inflazione e polarizzazione. Queste tendenze non solo sfidano la nostra economia globale, ma influenzano profondamente anche le persone a livello finanziario individuale. Con i nostri risultati e la nostra posizione patrimoniale, dimostriamo che Allianz è un’azienda che fornisce immancabilmente soluzioni pertinenti di cui le persone hanno bisogno, soprattutto nella nostra epoca turbolenta”.

2Q 2023:

Il volume d’affari totale aumenta del 5,9% a 39,6 miliardi di euro

L’utile operativo aumenta del 7,1% a 3,8 miliardi di euro; forte performance in particolare nei segmenti di business Vita/Malattia e Danni-Infortuni

L’utile netto di base degli azionisti aumenta del 22,9% a 2,5 miliardi di euro

6M 2023:

Il volume d’affari totale sale del 4,8% a 85,6 miliardi di euro

L’utile operativo aumenta del 14,9% a 7,5 miliardi di euro: trainato principalmente dai segmenti Vita/Malattia e Danni/Infortuni

Utile netto core degli azionisti in aumento del 90,2% a 4,7 miliardi di euro

Eccellente coefficiente di capitalizzazione Solvency II del 208%, rispetto al 201% alla fine del 4° trimestre 2022 1

Veduta:

Obiettivo di risultato operativo 2023 confermato a 14,2 miliardi di euro, più o meno 1 miliardo di euro 2

Altro: