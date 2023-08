Square Go, la nuova app di prenotazione di Square, collega perfettamente i consumatori con le aziende di bellezza e cura della persona

Square ha lanciato Square Go, un’app di prenotazione per i consumatori che offre un’esperienza di prenotazione end-to-end in modo che i consumatori possano cercare, scoprire e programmare con fornitori di servizi indipendenti altamente qualificati nella loro zona . L’app mobile Square Go aumenta anche la visibilità del venditore, aiutando i professionisti della bellezza e della cura della persona a crescere e mantenere la loro base di clienti.

“Square Go mi ha aiutato a raggiungere un altro livello di clientela che non sapevo di poter aumentare la visibilità della mia attività, che ci aiuta anche finanziariamente”, ha affermato Justin Lavalle, proprietario del J Lava Salon a Winter Park, FL. “Square Go ha aggiunto un valore straordinario sia al mio salone che ai clienti creando un aspetto professionale e facilità di prenotazione per i miei clienti. Ora, i clienti non hanno bisogno di interrompere la loro giornata lavorativa per chiamarmi e fissare appuntamenti, ma possono fare tutto da soli, il che mi aiuta anche a risparmiare tempo”.

Square Go offre nuove e convenienti funzionalità per i consumatori:

I consumatori possono prenotare appuntamenti con nuove attività nella loro zona in base alla posizione, al servizio e alla disponibilità, il tutto con un’esperienza fluida e semplice.

Per offrire consigli personalizzati, l’app mobile suggerisce attività commerciali in base ai precedenti modelli di prenotazione di un consumatore.

I consumatori possono ricevere notifiche sugli appuntamenti e gestire le prenotazioni tramite Square Go confermando, riprogrammando o annullando gli appuntamenti. Square ha rilevato una diminuzione del 55% delle mancate presentazioni tra gli utenti di Square Go.

Square Go semplifica la riprenotazione mostrando la cronologia degli appuntamenti precedenti, contribuendo ad aumentare la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti, con il 30% dei consumatori che riprenota dopo aver visto un suggerimento all’interno dell’app.

“Essendo una persona che gestisce costantemente diversi appuntamenti, mi piace avere tutte le informazioni sui miei appuntamenti in un unico posto! È stato davvero facile riprogrammare un appuntamento che avevo per un trattamento viso all’ultimo minuto quando ero in giro. Inoltre, il design è davvero carino e semplicissimo da usare. – Recensione dell’App Store di CaraCaraNYC.

Square Go si integra direttamente con Square Appointments, con piani per portare la sua funzionalità di prenotazione mobile a più settori oltre alla bellezza, collegando ulteriormente consumatori e aziende. Dal lancio di Square Appointments nel 2014, i consumatori hanno prenotato più di 488 milioni di appuntamenti sulla piattaforma. Nel giugno 2023, circa 10 milioni di consumatori hanno prenotato con appuntamenti quadrati, con un aumento del 15% su base annua. Poiché l’83% degli appuntamenti quadrati viene prenotato su dispositivo mobile rispetto a un desktop, Square Go soddisfa le preferenze dei consumatori per le esperienze mobile-first attraverso la prenotazione in movimento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Questo lancio segna una pietra miliare significativa per i venditori Square e i loro clienti mentre continuiamo a investire in software che dota le aziende di potenti strumenti omnicanale”, ha affermato Alyssa Henry, CEO di Square. “Crediamo che Square Go sia un passo importante per aiutare i venditori a fare più vendite offrendo la scoperta del venditore e esperienze cliente eccezionali. Mentre stiamo iniziando con la bellezza e la cura della persona, Square Go si espanderà in altri settori per consentire ancora più venditori e i loro clienti.

Square offre ai commercianti un aspetto professionale con un profilo aziendale Square Go che aumenta ulteriormente la rilevabilità ed estende il loro marchio. Mentre Square Go crea automaticamente il profilo di un’azienda in base al proprio sito di prenotazione, i venditori possono personalizzare il proprio profilo con le informazioni di cui un cliente ha bisogno per prendere una decisione di prenotazione, contribuendo ad attirare più clienti. Ciò include foto, directory del personale, servizi, prezzi, collegamenti agli account dei social media e altro ancora. Square Go sollecita automaticamente recensioni e feedback verificati a seguito di un appuntamento che vengono quindi visualizzati nel profilo di un venditore. Le aziende possono anche sollecitare un feedback privato a seguito di un servizio per migliorare meglio le operazioni e il servizio clienti.

Per aiutare le aziende a mantenere e far crescere le relazioni con i clienti, Square Go condivide tempestive richieste di riprenotazione dopo un appuntamento per incoraggiare i consumatori a programmare la loro prossima visita. I consumatori che utilizzano Square Go hanno tassi di riprenotazione superiori del 23% rispetto agli utenti non Square Go poiché più acquirenti vedono valore nell’utilizzo dell’app mobile. Tutte le prenotazioni e le modifiche agli appuntamenti si riflettono direttamente nel calendario di un venditore, aiutando con report accurati e personale dipendente per operazioni efficienti.

Prossimamente, i consumatori potranno iscriversi alle liste d’attesa, ricevere consigli aziendali più avanzati quando cercano nuovi fornitori e pagare in-app dopo una prenotazione. In futuro, anche le aziende beneficeranno di profili avanzati del personale.