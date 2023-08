La generazione Z vuole sussidi per l’assistenza all’infanzia dai datori di lavoro

Mentre la Generazione Z diventa genitore, i dati di un recente sondaggio rivelano che l’assistenza all’infanzia rappresenta per i datori di lavoro il vantaggio più importante, al di sopra dell’assicurazione sanitaria. Una volta un vantaggio di nicchia, i sussidi per l’assistenza all’infanzia sono ora fondamentali negli sforzi del datore di lavoro per attrarre e trattenere i dipendenti, in particolare i talenti della generazione Z (quelli nati tra il 1997 e il 2012), che sembrano molto più disposti delle generazioni precedenti a cambiare lavoro, trasferirsi, prendere un ridurre lo stipendio o addirittura mettere in pausa la loro carriera se ciò significa trovare un’assistenza all’infanzia di qualità a prezzi accessibili.

I dati del Parent Confidence Report 2023 di KinderCare Learning Company : Gen Z , condotto da Harris Poll, mostrano:

Il 30% dei genitori della Generazione Z ha valutato i sussidi per l’assistenza all’infanzia al di sopra dell’assicurazione sanitaria (29%) – quando si considera se restare o lasciare il lavoro attuale; tutte le altre generazioni (Millennial, Gen X, Baby Boomer) hanno valutato i benefici per l’assistenza all’infanzia subito dopo l’assicurazione sanitaria come i più importanti.

Quasi la metà (43%) dei genitori della Gen Z cambierebbe lavoro per ottenere assistenza finanziaria per coprire i costi dell’assistenza all’infanzia, molto più dei Millennial (33%), della Gen X (26%) e dei Boomer (21%).

Più della metà (52%) dei genitori della Gen Z afferma che cambierebbe lavoro per l’assistenza all’infanzia in loco

Citando le difficoltà nel trovare o nell’offrire assistenza all’infanzia, il 36% dei genitori della Gen Z intervistati ha affermato di aver accettato un lavoro che paga meno ma ha più flessibilità, molto più di Millennial (26%), Gen X (26%) o Boomer (19% ) genitori.

Quasi un terzo (29%) dei genitori della Gen Z ha affermato di essersi trasferito in una nuova sede per trovare assistenza all’infanzia, molto più dei genitori Millennial (19%), Gen X (17%) o Boomer (14%).

Il 19% della Gen Z ha affermato di cercare casualmente nuove opportunità, una percentuale significativamente più alta rispetto ai Millennial (12%), alla Gen X (13%) o ai Baby Boomer (2%).

KinderCare collabora con oltre 600 datori di lavoro in tutto il paese per offrire ai dipendenti una serie di benefici per l’assistenza all’infanzia sponsorizzati dal datore di lavoro e ha assistito a un passaggio dall’assistenza all’infanzia in loco a soluzioni flessibili più adatte a soddisfare le esigenze in evoluzione dei lavoratori, sia sono dipendenti remoti, ibridi o in loco. KinderCare lavora con clienti come Walgreens, Tyson Foods e una serie di datori di lavoro di tutto il paese per rispondere alla richiesta dei loro genitori che lavorano per un’assistenza all’infanzia di qualità nelle comunità in cui lavorano e vivono a livello nazionale.

“Il mondo del lavoro in rapida evoluzione sta influenzando la Generazione Z in modi mai visti prima”, ha dichiarato Paul Thompson, Presidente di KinderCare Learning Companies. “Il passaggio a modelli di lavoro remoti e ibridi è stato a dir poco sismico e sta influenzando non solo come, quando e dove lavora la Gen Z, ma anche su ciò che si aspettano dai datori di lavoro per il lavoro che svolgono”.

Thompson ha aggiunto che KinderCare “sente forte e chiaro” che questa generazione di genitori si aspetta l’assistenza all’infanzia sponsorizzata dal datore di lavoro come parte del loro pacchetto di benefici e che i datori di lavoro dovrebbero riconoscere che questa esigenza può essere soddisfatta in molte forme diverse, “che si tratti di assistenza di supporto , assistenza sovvenzionata o centri in loco, c’è sempre un modo per qualsiasi datore di lavoro di trovare un modo per reclutare e trattenere meglio i genitori che lavorano “.

Per aiutare a prepararsi a soddisfare le esigenze delle mutevoli priorità della loro forza lavoro, KinderCare collabora con organizzazioni negli Stati Uniti per assistere nello sviluppo di pacchetti personalizzati di assistenza all’infanzia sponsorizzati dal datore di lavoro, con opzioni che vanno dai benefici delle tasse scolastiche, centri in loco, supporto assistenza sanitaria, prima e dopo la scuola e altro ancora per soddisfare le esigenze di diverse forze lavoro.