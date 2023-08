Rapyd acquisisce PayU GPO ed espande le soluzioni fintech e di pagamento a livello globale

Rapyd, il principale fornitore globale di Fintech-as-a-Service, ha annunciato l’acquisizione di PayU Global Payment Organisation (“GPO”; escluse le attività di PayU in India, Turchia e Sud-Est asiatico) da parte della società olandese Prosus, un gruppo globale di Internet per i consumatori e uno dei maggiori investitori tecnologici al mondo.

PayU GPO, fornitore leader di soluzioni di pagamento di prim’ordine per i segmenti enterprise e SMB dei mercati emergenti, opera in oltre 30 Paesi al mondo. Rapyd acquisterà PayU GPO per 610 milioni di dollari.

La piattaforma fintech leader del settore di Rapyd, l’ampia rete globale di pagamenti e l’esperienza nei mercati locali, insieme all’acquisizione di PayU GPO, consolidano ulteriormente la posizione di Rapyd come leader fintech globale dominante, proseguendo la traiettoria dell’azienda verso l’IPO. L’acquisizione è una mossa strategica che prosegue l’espansione globale dell’azienda nei mercati emergenti dell’Europa centrale e orientale e dell’America Latina. Insieme a PayU GPO, Rapyd vanta una posizione senza precedenti:

+ di 100 Paesi che effettuano transazioni

Oltre 250.000 clienti commerciali in tutto il mondo

Ampliamento della rete di pagamenti globali Rapyd con oltre 1.200 metodi di pagamento supportati da 18 hub di regolamento.

41 Paesi che sono autorizzati o regolamentati

Un portafoglio di clienti aziendali di primo livello, tra cui Adidas, Google, Ikea, Meta, Netflix, Rappi e Uber.

Un’ampia gamma di canali di partner che acquisiscono commercianti PMI, tra cui fornitori di software integrati (ISV), organizzazioni di vendita indipendenti (ISO) e agevolatori di pagamento (PayFacs)

Una forza lavoro globale di 1700 persone, che lavora in 22 uffici di tutto il mondo e rappresenta oltre 50 nazionalità.

Commentando l’acquisizione, Arik Shtilman, CEO e co-fondatore di Rapyd, ha dichiarato: “Rapyd si è posta come fine quella di costruire in modo audace e la nostra espansione globale continua senza sosta con un tasso di crescita annuale nel 2023, di quasi il 100%. La nostra strategia, incentrata sia sulla crescita organica che sulle acquisizioni, posiziona Rapyd in modo univoco per renderla una delle più grandi fintech globali integrate al mondo, realizzando chiaramente la nostra visione di unica piattaforma integrata Fintech-as-a-Service”.

Seguendo i recenti annunci della leadership di Rapyd, l’acquisizione di clienti, i nuovi accordi di partnership e le innovazioni di prodotti, l’azienda ha anche perseguito attivamente opportunità di acquisizione, puntando a società di pagamento stabili in modo da migliorare le loro capacità collegandole alla Rapyd Global Payments Network.

Shtilman ha aggiunto: “Le sinergie con PayU GPO hanno uno stack tecnologico più ricco, un’espansione delle licenze geografiche e una più ampia portata di mercato per i nostri portafogli di commercianti combinati. Stiamo aiutando le aziende di tutto il mondo a liberare il commercio globale e siamo molto contenti che il team GPO di PayU si unisca a noi in questo viaggio”.

Laurent le Moal (in foto), Amministratore delegato di PayU, ha dichiarato: “PayU ha costruito e sviluppato con successo la propria attività di GPO per diversi anni. Per noi è importante che un’azienda con comprovata esperienza come Rapyd porti il business al livello successivo, espandendo le soluzioni GPO in modo da soddisfare le esigenze del dinamico panorama fintech, che è in continua evoluzione, a livello globale. Auguro tanto successo a Rapyd nella continua costruzione della la sua piattaforma di pagamenti globale”.

Con la continua espansione delle opportunità di commercio globale, le aziende e gli sviluppatori di software sono alla ricerca di soluzioni di pagamento complete che possano essere integrate in qualsiasi applicazione o processo aziendale per accettare, ricevere e spostare denaro in tutto il mondo. L’esigenza di supportare un’ampia gamma di casi d’uso, dall’accettazione di pagamenti con i metodi preferiti a livello locale, ai pagamenti transfrontalieri per aziende e privati, all’emissione di carte e crediti, è in continua crescita. Le aziende possono sostituire più conti bancari, processori e fornitori di pagamenti locali con un rapporto unico con Rapyd.

L’acquisizione di PayU GPO espande la portata globale di Rapyd, rafforzando la sua posizione in mercati verticali chiave come l’e-commerce, la logistica e i trasporti. Inoltre, riduce la complessità della creazione e del lancio di nuove applicazioni grazie ad alcune delle più complete tecnologie di pagamento e commercio transfrontaliero disponibili per le aziende a livello globale.

Il completamento della transazione è soggetto all’ottenimento delle approvazioni normative nei vari Paesi.