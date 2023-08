Energy Vault annuncia l’inizio dell’operatività del primo sistema EVx al mondo per l’accumulo di energia tramite la forza di gravità

Energy Vault Holdings, un’azienda leader nelle soluzioni sostenibili di accumulo di energia in rete, ha annunciato, insieme ai propri partner Atlas Renewable e China Tianying, che il primo sistema al mondo per l’accumulo di energia in rete EVx™ basato sulla forza di gravità è entrato nelle prime fasi di avviamento operativo.

Dopo aver raggiunto il completamento meccanico dei componenti elettronici più importanti, l’avvio del nuovo sistema appena costruito EVx è iniziato a giugno come pianificato e il sistema dovrebbe essere completamente interconnesso alla griglia energetica locale entro il quarto trimestre di quest’anno

Il sistema sarà il primo al mondo per l’accumulo di energia in rete tramite la forza di gravità per scopi commerciali, capace di offrire un’alternativa più economica, sostenibile e scalabile rispetto agli attuali impianti basati su pompe idroelettriche che al momento rappresentano circa il 90% di tutta la capacità di accumulo energetico al mondo

Costruito al di fuori di Shanghai vicino a un impianto con turbine eoliche, il sistema 25 MW EVx sarà uno dei più grandi sistemi di accumulo di energia a lungo termine nel mondo.