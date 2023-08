Pirelli & C. SpA tiene Assemblea degli azionisti

Si è riunita, in sede ordinaria, presso lo Studio Marchetti di Milano, l’Assemblea degli Azionisti di Pirelli & C. SpA (la “ Società ”), con gli interventi degli aventi diritto tramite il Rappresentante designato. L’Assemblea ha visto la partecipazione dell’84,16% del capitale con diritto di voto.

L’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025 (fino all’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2025) determinando in 15 il numero dei componenti, di cui 9 indipendenti. Il compenso annuo dell’intero Consiglio è stato determinato, ai sensi dell’art. 2389, comma 1, cc, in massimi euro 2.500.000, importo da ripartire tra i componenti secondo le relative deliberazioni assunte dal Consiglio stesso, esclusi il compenso da assegnare dal Consiglio agli Amministratori investiti di particolari cariche, come previsto dall’art. 2389 del codice civile.

Sulla base delle due liste presentate, sono stati nominati amministratori della Società:

Jiao Jian (nominato presidente del Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea degli Azionisti)

Tronchetti Provera Marco (C)

Casaluci Andrea (C)

Chen Aihua

Zhang Haitao

Chen Qian

Bradanini Alberto ( indipendente)

Carpinelli Michele (C) ( indipendente)

De Sole Domenico (C) ( indipendente)

Fan Xiaohua ( indipendente)

Pappalardo Marisa ( indipendente)

Tang Grazia ( indipendente)

Tratto dalla c.d. lista di maggioranza (votata dall’83,82% circa del capitale rappresentato in assemblea) presentata da Marco Polo International Italy Srl anche per conto di Camfin SpA, che ha designato gli amministratori indicati con (C)

E:

Roberto Diacetti (indipendente)

Paola Boromei (indipendente)

Giovanni Lo Storto (indipendente)

Tratto dalla cosiddetta lista di minoranza (votata da circa il 16,05% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali.

I curricula degli amministratori sono consultabili sul sito internet della società www.pirelli.com

L’Assemblea ha inoltre approvato la politica di remunerazione per il 2023 (con l’83,14% del capitale presente in Assemblea) e si è espressa a favore (con l’83,91% del capitale presente) della Relazione sui compensi corrisposti nel 2022. L’Assemblea ha inoltre approvato (con l’84,68% del capitale presente) l’adozione del Piano di incentivazione monetaria triennale 2023-2025 (Piano LTI) per il management del gruppo Pirelli e approvato (con il 99,61% del capitale presente) il cd Polizza assicurativa “Assicurazione Responsabilità Dirigenti e Dirigenti”.

Nel corso dell’Assemblea, Marco Tronchetti Provera, che ha presieduto l’assemblea, ha ringraziato il Presidente uscente Li Fanrong e i Consiglieri uscenti Giorgio Luca Bruno, Yang Shihao, Wang Feng, Tao Haisu, Giovanni Tronchetti Provera e Wei Yintao per il lavoro svolto per il Società e risultato ottenuto.

Con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione scade, essendosi concluso il mandato, il ruolo del Vice Amministratore Delegato Giorgio Luca Bruno, al quale non sarà riconosciuto alcun compenso per la cessazione della carica. Si precisa che, in linea con la precedente Politica sulla Remunerazione di Pirelli, la Politica sulla Remunerazione per il 2023 (la “ Politica sulla Remunerazione” ) prevede anche a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche ai quali sono delegate specifiche attribuzioni, nei casi in cui non siano vincolati da rapporti di lavoro dirigenziale (come nel caso del Vice-Amministratore Delegato), l’attribuzione di un Trattamento di Fine Mandato (“ TFM”), avente caratteristiche simili a quelle tipiche del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Pertanto, entro la fine dell’anno il Dott. Bruno riceverà un importo a titolo di TFM pari a circa 2,3 volte il compenso fisso lordo della carica (1,1 milioni di euro), oltre ad altre somme dovute a titolo di compenso maturate fino alla data di la cessazione del ruolo.

Sempre in ottemperanza alla Politica sulla Remunerazione di Pirelli, il Dott. Giorgio Luca Bruno mantiene i diritti maturati fino alla data di cessazione dall’incarico per partecipare ai Piani di incentivazione annuale (STI) 2022 nonché al TFM ad essi collegato – per la parte differita ed eventuale premi aziendali – e 2023, nonché piani di incentivazione di lungo termine (LTI) 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025. I piani di incentivazione annuali STI ei piani pluriennali LTI prevedono i consueti meccanismi cd clawback già indicati nella Politica di Remunerazione.

A tutela del know-how strategico e operativo del gruppo, Bruno sarà vincolato, per due anni successivi alla cessazione dalla carica di Consigliere, da un patto di non concorrenza valido per i principali Paesi in cui Pirelli opera, a titolo oneroso – per per ogni anno di durata del contratto – pari al 60% della retribuzione fissa lorda sopra indicata, da cui va dedotta una quota già anticipatamente erogata in permanenza nel proprio ruolo pari al 10% del compenso per ogni anno di durata del contratto forza. La risultante somma dovuta sarà corrisposta dalla Società al Sig. Bruno in otto rate trimestrali posticipate a partire da ottobre 2023.

Inoltre, con la cessazione del suo mandato cesseranno anche i benefici non monetari del Sig. Bruno, fatta eccezione per l’auto aziendale che verrà tenuta in uso per un periodo massimo di tre mesi.

Si precisa che il Sig. Bruno possiede n. 500 azioni Pirelli.

Il verbale dell’assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il 30 agosto 2023.

La prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione è stata convocata per il 3 agosto 2023 per deliberare in merito alla governance della Società ed in particolare alla nomina del Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato.