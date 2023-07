Stevanato Group, aumentano i ricavi

Stevanato Group, una multinazionale italiana specializzata nel settore farmaceutico e della life science, ha recentemente rilasciato i risultati finanziari del secondo trimestre 2023. Nonostante il mercato immobiliare italiano abbia subito una frenata con un calo del 9% dei volumi rispetto all’anno precedente, Stevanato Group ha ottenuto risultati positivi con un aumento dei ricavi del 9% nel secondo trimestre, raggiungendo i 255.3 milioni di euro. La crescita è stata favorita da entrambi i segmenti di business della società, con particolare enfasi sulle soluzioni ad alto valore, che hanno registrato un incremento del 33% rispetto all’anno precedente.

Nonostante i risultati positivi, il margine di profitto lordo è diminuito di 90 punti base, attestandosi al 30.9%, a causa di inefficienze temporanee correlate alle attività di avviamento dei nuovi stabilimenti di produzione della società. Tuttavia, escludendo i costi industriali legati all’avviamento, il margine di profitto lordo sarebbe stato del 32.3%, in linea con l’anno precedente.

Il CEO di Stevanato Group, Franco Moro, nella foto, ha sottolineato le prospettive favorevoli del settore farmaceutico, in particolare per i biofarmaci, che stanno generando una crescente domanda di soluzioni ad alto valore. L’azienda sta investendo in piattaforme di crescita per ampliare la sua capacità di fornire soluzioni integrate di alta qualità per soddisfare questa crescente richiesta.

Il segmento BDS (Soluzioni Biofarmaceutiche e Diagnostiche) di Stevanato Group ha registrato un aumento del 9% dei ricavi nel secondo trimestre, grazie alla crescita del core business della società legato al contenimento dei farmaci. I margini del segmento sono stati attenuati a causa dell’avviamento dei nuovi stabilimenti di produzione, ma hanno comunque raggiunto il 31.6% per il margine di profitto lordo e il 19.8% per il margine di profitto operativo.

Il segmento Engineering ha registrato un aumento del 11% dei ricavi, trainato dalle vendite di linee di ispezione visiva farmaceutica, con un margine di profitto lordo del 22.5% e un margine di profitto operativo del 15.5%.

Stevanato Group ha mantenuto le previsioni per l’intero anno 2023, prevedendo ricavi tra 1.085 e 1.115 miliardi di euro e un EPS diluito rettificato tra 0.58 e 0.62 euro. La società ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni per l’EBITDA rettificato, che dovrebbe situarsi tra 291.8 e 303.8 milioni di euro.