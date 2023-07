Allfunds firma un accordo strategico con il Gruppo BCC Iccrea per l’acquisizione delle attività di Banca Corrispondente di Iccrea Banca

Allfunds Group plc, una delle piattaforme B2B WealthTech leader a livello mondiale nell’industria dei fondi, che offre soluzioni completamente integrate sia per le società di gestione patrimoniali che per i distributori, e Iccrea Banca hanno firmato oggi un protocollo d’intesa in base al quale Allfunds acquisirà le attività di Banca Corrispondente e Banca Agente di Iccrea Banca con relativo accordo di esclusiva. Iccrea Banca è la capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, al quarto posto per totale attivo (173,5 miliardi di euro) e al secondo per numero di sportelli in Italia (~2.440). Il Gruppo BCC Iccrea è stato costituito nel 2019 nell’ambito della riforma delle Banche di Credito Cooperativo italiane con 120 banche cooperative. Con questa operazione, Allfunds migliorando il proprio posizionamento in Italia nel settore delle attività di Banca Corrispondente potrà accrescere il proprio livello di servizio alla clientela e rafforzare al contempo la partnership con un rilevante gruppo bancario in Italia. L’operazione sarà accrescitiva sin dal primo anno sia in termini di marginalità EBITDA Adj. che di EPS grazie al miglioramento del livello di servizio e all’ampliamento dell’offerta alla clientela. L’operazione avrà inoltre un impatto neutro sulla posizione di liquidità di Allfunds Banking Group, poiché l’acquisizione sarà interamente finanziata attraverso una linea di credito revolving di Allfunds Group. Juan Alcaraz, nella foto, fondatore e CEO di Allfunds, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di aver concluso questo accordo con Iccrea Banca, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, uno dei principali attori del panorama bancario italiano. Essendo uno dei nostri mercati principali, in cui siamo presenti dal 2003, questa operazione contribuirà alla nostra ambizione di rimanere la prima scelta per qualsiasi player italiano nel segmento WealthTech, fornendo soluzioni all’avanguardia e complete per i nostri clienti. La nostra offerta integrata aiuterà certamente Iccrea a fornire un valore aggiunto superiore ai propri clienti.” Mauro Pastore, Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea, ha aggiunto: “Questo accordo si inserisce nella strategia del Gruppo BCC Iccrea volta a sostenere i progetti di sviluppo nell’area del risparmio gestito, a cui la banca corrispondente è strettamente legata, e a migliorare il livello dei servizi legati all’accesso ai mercati finanziari forniti alle nostre BCC e ai loro clienti. Questa operazione ci permetterà di capitalizzare il valore di questi asset, che abbiamo ritenuto strategico vendere a uno dei principali leader di mercato, anche alla luce di un contesto sempre più competitivo e concentrato, e di incrementare ulteriormente i nostri già solidi coefficienti patrimoniali”.