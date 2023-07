WeBuild in crescita: record di nuovi ordini

Il Consiglio di Amministrazione di WeBuild (nella foto, l’a. d. Pietro Salini) ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2023, rivelando un periodo di straordinario successo e crescita per il Gruppo. Da inizio anno, WeBuild ha acquisito nuovi ordini per un valore di €17,7 miliardi, superando notevolmente la guidance di €10-10,5 miliardi prevista per l’intero anno 2023. Questo risultato testimonia la robustezza e la sostenibilità dei fattori trainanti del Gruppo, tra cui la transizione climatica ed energetica e la crescita della popolazione, supportando un considerevole livello di acquisizione ordini negli ultimi tre anni.

La performance commerciale di WeBuild è stata particolarmente solida sia sul mercato internazionale che nazionale. Una significativa parte dei nuovi ordini proviene da mercati esteri chiave come l’Australia, gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e altri paesi europei, mentre in Italia si è assistito a un’accelerazione delle gare per progetti infrastrutturali strategici con aggiudicazioni per oltre €9 miliardi.

Il portafoglio costruzioni di WeBuild al 30 giugno 2023 ha raggiunto un livello record di oltre €51 miliardi, coprendo il 100% dei ricavi target per il 2025. Questa posizione finanziaria favorisce il Gruppo nell’affrontare le sfide future con una posizione competitiva, soprattutto grazie al bilanciamento geografico in paesi a basso rischio come Italia, Europa Centrale e del Nord, Stati Uniti ed Australia, che costituiscono circa il 78% del backlog.

Dal punto di vista operativo, WeBuild ha registrato un aumento dei ricavi del 18% a €4,6 miliardi e dell’EBITDA del 15% a €289 milioni. Inoltre, la gestione finanziaria ha evidenziato una posizione finanziaria positiva (cassa netta) di €438 milioni, un notevole miglioramento rispetto al 30 giugno 2022 per oltre €835 milioni.

Tra i successi delle realizzazioni nel primo semestre dell’anno, WeBuild ha consegnato importanti infrastrutture, contribuendo alla prosperità e al miglioramento della qualità di vita di milioni di persone. Tra queste si annoverano l’apertura della tratta San Babila – Linate della metropolitana M4 di Milano, l’inaugurazione del Ponte sul Danubio a Braila in Romania, la costruzione del centro direzionale ENI e l’avvio dei lavori per la Nuova Diga Foranea di Genova e la stazione di Piazza Venezia della linea C della metro di Roma.

Gli eccellenti risultati del primo semestre, il solido backlog e la strategia commerciale di WeBuild, con un forte posizionamento in diverse geografie a basso rischio e una leadership nel mercato italiano, consentono di confermare la guidance per il 2023. WeBuild si aspetta un book to bill superiore a 1,1X, ricavi tra €9,0 e €9,5 miliardi e un EBITDA compreso tra €720 e €760 milioni, mantenendo una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta).

Con una pipeline commerciale complessiva di circa €40,7 miliardi e una forte presenza in mercati strategici come Italia, Australia e Nord America, WeBuild prosegue il suo percorso di crescita, consolidando la sua posizione come leader nel settore delle infrastrutture.