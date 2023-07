Lottomatica, aumentano i ricavi

Lottomatica Group S.p.A., leader nel settore del gioco d’azzardo e delle scommesse, ha pubblicato i risultati consolidati del primo semestre 2023, mostrando una performance eccezionale in tutte le aree operative.

La raccolta complessiva nel periodo è stata di Euro 14,6 miliardi, segnando un aumento significativo del 20% rispetto allo stesso periodo del 2022 pro forma (+34% reported). Il settore operativo Online è stato il principale motore di crescita con un aumento del 36% rispetto al 2022 pro forma (+78% reported).

I ricavi totali hanno raggiunto Euro 820,1 milioni, evidenziando un aumento del 15% pro forma (+20% reported) rispetto al primo semestre del 2022. Il settore operativo Online ha contribuito in modo significativo a questo risultato, generando ricavi per Euro 246,9 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2022 pro forma (+51% reported).

L’Adjusted EBITDA è cresciuto del 19% rispetto al 2022 pro forma (+28% reported), raggiungendo Euro 298,8 milioni, con un margin del 36,4%. La performance è stata guidata principalmente dal business Online, che ha registrato un aumento del 35% rispetto al 2022 pro forma (+63% reported).

L’indebitamento finanziario netto pro forma è sceso a Euro 1.216 milioni, a seguito del rifinanziamento di prestiti obbligazionari. La leva finanziaria pro forma è diminuita a 2,2x rispetto a 2,4x nel primo trimestre 2023.

Il management ha sottolineato che nessuna decisione è stata presa riguardo all’eventuale distribuzione del dividendo. La decisione sarà presa dall’assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023.

Questi risultati riflettono il solido posizionamento di Lottomatica Group nel mercato del gioco e delle scommesse, con una strategia efficace nel settore Online che ha contribuito in modo significativo alla crescita complessiva dell’azienda. La continua attenzione all’innovazione tecnologica e alla customer retention promette un futuro promettente per l’azienda nel settore in continua evoluzione.

Guglielmo Angelozzi, nella foto, Amministratore Delegato di Lottomatica Group, ha commentato: “Abbiamo registrato un altro trimestre di forte crescita a doppia cifra, trainata principalmente dal nostro settore operativo Online, dove abbiamo consolidato la nostra leadership e continuato ad aumentare la nostra quota di mercato per tutti i nostri segmenti e brand. Questi risultati testimoniano l’ottima esecuzione della nostra strategia e il successo dell’implementazione del turnaround dei marchi Better e

Lottomatica.it. Alla luce dei risultati di questi primi sei mesi dell’anno, abbiamo quindi alzato le nostre aspettative per l’anno 2023. Continueremo a concentrarci sulla crescita del nostro business e sull’implementazione di iniziative strategiche chiave, sfruttando il nostro prodotto, la nostra tecnologia e i nostri talenti.”