Racing Force riporta una crescita del 10,7% nelle vendite del primo semestre 2023

Racing Force S.p.A., società capogruppo di Racing Force Group, è specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale ed è quotata sul segmento Euronext Growth a Milano (RFG) e Parigi (ALRFG). Nel primo semestre dell’esercizio 2023, l’azienda ha riportato vendite consolidate pari a €37,2 milioni, registrando una crescita del 10,7% rispetto ai €33,6 milioni del primo semestre del 2022 (+10,4% a tassi di cambio costanti).

Nel secondo trimestre del 2023, i ricavi consolidati sono stati di €16,6 milioni, con una crescita del 3,4% rispetto ai €16,0 milioni del secondo trimestre del 2022 (+4,0% a tassi di cambio costanti).

Sotto il profilo geografico, i paesi delle macro-regioni EMEA ed APAC hanno registrato la crescita più significativa, rispettivamente +15,7% e +9,6% rispetto al primo semestre del 2022. Le vendite nelle Americhe hanno segnato una lieve flessione (-0,6%), principalmente a causa di una fornitura one-off effettuata nell’anno precedente, escludendo la quale la crescita sarebbe stata a doppia cifra.

Per quanto riguarda le tipologie di prodotto, il segmento “Driver’s Equipment” rappresenta la parte principale con il 72% delle vendite totali del primo semestre, mostrando una crescita del 12,3% rispetto al primo semestre del 2022, grazie all’aumento della domanda per i principali prodotti di abbigliamento per i piloti offerti dal Gruppo. Il fatturato delle “Car Parts” ha registrato un calo dell’11,3% rispetto al particolarmente positivo primo semestre del 2022, mentre il segmento “Other” ha segnato una crescita a tripla cifra (+120%), grazie alle forti vendite dei prodotti a marchio Racing Spirit, di cui il Gruppo ha acquisito completamente il progetto nell’anno precedente.

Il canale di vendita principale per il Gruppo rimangono i “Dealer,” che rappresentano il 62% del totale delle vendite del primo semestre, mostrando un aumento dell’8,5% rispetto al primo semestre del 2022. Inoltre, si è registrato un forte aumento dei ricavi derivanti dalle vendite a “Team & Car Manufacturer” (+30,5%), grazie a importanti accordi di partnership siglati dal Gruppo, mentre le vendite verso “Other” hanno subito una flessione del 6,3%, principalmente a causa di una fornitura one-off effettuata nel 2022 nei confronti di un cliente al di fuori del settore Motorsport.

Paolo Delprato, nella foto, Chief Executive Officer di Racing Force Group, ha commentato: “Secondo il nostro piano, il 2023 doveva essere un anno di transizione, in attesa di una ripresa significativa della crescita nei prossimi anni, a seguito dei progetti di investimento che stiamo tuttora implementando e che completeremo l’anno prossimo. Registrare una crescita a doppia cifra nel primo semestre di quest’anno, conferma ancora una volta la forza del Gruppo e di tutto il nostro Team, vero motore del nostro successo. Il portafoglio ordini raccolto, inoltre, ci fa traguardare alla chiusura dell’esercizio con significativa positività, con l’obiettivo di aggiornare ancora una volta il record di vendite per il Gruppo”.