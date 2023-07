Maglie, Alessandra Ferramosca tra prevenzione e cucina salutare

Ci avviciniamo all’attesissima Corsa in Rosa nella splendida cittadina di Maglie. Il 9 agosto 2023, a partire dalle ore 21.00, la centralissima Piazza Aldo Moro si trasformerà in un cuore pulsante di energia e solidarietà. La Corri in Rosa “Corri con Sabrina” è molto più di una semplice manifestazione sportiva, è un potente grido di unità e forza delle donne, supportato con amore da uomini e giovani di tutte le età.

E in questa magnifica iniziativa una figura eccezionale emerge, la talentuosa Alessandra Ferramosca, nella foto, cuoca itinerante, che ci delizierà con le sue ricette alternative e salutari durante il laboratorio di Cucina e Prevenzione in via San Giuseppe. La sua passione per la cucina si unisce alla causa di sensibilizzare sulla prevenzione e la salute, rendendo questa esperienza ancora più coinvolgente ed entusiasmante.

Non possiamo fare a meno di menzionare il prezioso contributo della Podististica Magliese e del suo presidente, Stefano Rizzo, che con determinazione e dedizione, ha reso possibile un evento di tale portata, coinvolgendo associazioni e aziende locali. Il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e il sostegno del gruppo Naima Rocco Profumerie hanno dato ulteriore valore e significato a questa manifestazione di solidarietà.

La giornata promette di essere ricca di emozioni e attività coinvolgenti. I laboratori di Arte e Prevenzione e Bellezza e Prevenzione ci mostreranno come prendersi cura di noi stessi è fondamentale per una vita sana e appagante. Inoltre, la dimostrazione di musica con gli allievi della scuola Time For Music sarà una vera delizia per le orecchie.

E dopo la corsa/camminata, il divertimento continua con l’esibizione della Scuola di Balletto – A Passo di Danza. La premiazione sarà un momento di gioia e gratitudine verso tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla causa. Ma non finisce qui, perché Stefano Fersini, Roberto Lezzi e la loro musica coinvolgente ci accompagneranno fino a mezzanotte, e poi la festa notturna continuerà con il dj Federico fino all’alba.

Questa iniziativa non è solo un’occasione per sostenere la ricerca e la lotta contro i tumori, ma anche per dimostrare quanto sia prezioso il nostro territorio e quanto amore possiamo riversare nella comunità. La solidarietà, la ricerca e il supporto sono il cuore pulsante di questa serata, e lo faremo con un sorriso sulle labbra, perché sappiamo che solo insieme possiamo fare la differenza.