Kering acquisisce il 30% di Valentino per 1,7 mld

Il gruppo francese del lusso Kering ha annunciato la firma di un accordo per acquisire una partecipazione del 30% in Valentino per un importo di 1,7 miliardi di euro, con un’opzione che consente di acquisire il 100% della casa di moda italiana entro il 2028 al più tardi. “L’operazione – afferma una nota – fa parte di una più ampia partnership strategica tra Kering” e il fondo di investimento del Qatar Mayhoola, proprietario di Valentino, “che potrebbe portare a un possibile ingresso di Mayhoola nel capitale di Kering”. La maison romana di moda controllata da Mayhoola for investments è la prima maison couture ad entrare nel portfolio di marchi del gruppo francese, l’accordo prevede poi un’opzione a favore di Kering di acquisire il 100% del capitale sociale di Valentino non oltre il 2028. La transazione fa parte di una più ampia partnership strategica tra Kering e Mayhoola, che potrebbe portare Mayhoola a diventare azionista di Kering. Kering diventerà un azionista significativo nel capitale di Valentino, con presenza anche nel consiglio di amministrazione del marchio. Mayhoola rimarrà l’azionista di maggioranza con il 70% del capitale. La transazione è prevista concludersi entro la fine del 2023, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti garanti della concorrenza.

“Sono impressionato dall’evoluzione di Valentino sotto la proprietà di Mayhoola e sono molto grato che Mayhoola abbia scelto Kering come partner per lo sviluppo di Valentino – ha detto François-Henri Pinault, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Kering – una maison italiana unica che è sinonimo di bellezza ed eleganza. Sono molto soddisfatto di questo primo passo della nostra collaborazione con Mayhoola per sviluppare Valentino e procedere nel deciso percorso strategico di elevazione del marchio che Jacopo Venturini continuerà a guidare”.

“Valentino è una delle massime autorità del lusso italiano e siamo molto felici di dare il benvenuto a Kering come partner strategico per lo sviluppo futuro della Maison de Couture – ha commentato Rachid Mohamed Rachid, Amministratore Delegato di Mayhoola e Presidente di Valentino- Sotto la nostra guida, Valentino ha rafforzato le sue radici come marchio di lusso altamente desiderabile e continueremo a rafforzare il marchio nel prossimo capitolo del suo sviluppo, insieme a Kering. Siamo impazienti di dar vita alla partnership con Kering in Valentino, nonché esplorare ulteriori potenziali opportunità di investimento insieme”.