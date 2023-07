Adplace: la nuova frontiera del turismo aereo nella Regione Lazio

Adplace, il primo portale online di turismo aereo, svela le meraviglie nascoste della Regione Lazio attraverso affascinanti immagini riprese da droni. Grazie a brevi video dinamici e coinvolgenti, gli utenti possono esplorare in anteprima le bellezze storiche, artistiche e naturali dei luoghi meno conosciuti e frequentati.

Il progetto, vincitore del bando VitaminaG di GenerAzioniGiovani.it, è finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il supporto del Dipartimento per la Gioventù. Visitabile sul sito www.adplace.it, l’obiettivo principale di Adplace è agevolare la ricerca dei luoghi da visitare e promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico della regione.

L’approccio innovativo del portale consiste nell’utilizzo di brevi video realizzati con droni in FPV (First Person View), permettendo agli utenti di vivere un’esperienza immersiva e mozzafiato, letteralmente ‘volando’ sopra e all’interno dei siti d’interesse.

Adplace presenta una mappa interattiva con indicati i luoghi d’interesse, tra cui siti archeologici, beni artistici, borghi medievali, cascate, laghi e molto altro. Ogni luogo è corredato da una breve descrizione, le coordinate per la geolocalizzazione e il link al sito web ufficiale. Grazie alla condivisione della posizione GPS, è possibile trovare i luoghi più vicini e ricevere le indicazioni stradali per raggiungerli.

Il portale, che conta già su oltre 50 video, è stato sviluppato in collaborazione con l’associazione Progetto Investiganda. Le immagini includono affascinanti vedute aeree di luoghi iconici come Piazza di Spagna e Trinità dei Monti a Roma, ma anche gemme nascoste come i borghi medievali di Civita di Bagnoregio e Castello dell’Abbadia, le cascate di Trevi nel Lazio e di Isola del Liri, l’Anfiteatro di Ferento, e il Sacro Speco di San Benedetto a Subiaco.

L’innovativo progetto di Adplace potrebbe aprire nuovi orizzonti nel turismo e ampliare l’offerta anche ad altre regioni italiane e a un pubblico internazionale. Il futuro promette di essere emozionante, permettendo ai turisti di esplorare il patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia da prospettive inedite, offerte dai droni che solcano i cieli della storia e della natura.