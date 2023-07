Safilo e Fossil annunciano il rinnovo del loro accordo di licenza per l’eyewear

Il Gruppo Safilo – tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi, maschere e occhiali per l’outdoor – e Fossil – società leader globale nella produzione di accessori lifestyle specializzata in articoli di pelletteria, gioielli e orologi di alta qualità – annunciano il rinnovo del loro accordo di licenza. La partnership, che include il design, la produzione e la distribuzione di montature da vista e occhiali da sole per uomo e donna a marchio Fossil, è stata rinnovata fino a fine 2028.

“Il rinnovo dell’accordo di licenza con Fossil è il risultato di una partnership di successo che dura da quasi un quarto di secolo. Da un’offerta iniziale che prevedeva unicamente montature da vista per il Nord America, in linea con la nostra strategia di offrire marchi eyewear anche a rilevanza locale, oggi le collezioni Fossil si sono evolute includendo anche modelli da sole e il brand ha avuto un’espansione territoriale anche al di fuori degli Stati Uniti” ha dichiarato Angelo Trocchia, nella foto, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo.

La collezione a oggi include un’ampia varietà di stili e colori, con modelli che vanno dal cat-eye all’aviator, e forme da quelle circolari a quelle rettangolari. I clienti Fossil continueranno quindi a poter apprezzare le numerose possibilità a loro disposizione, con modelli caratterizzati da un design senza tempo che interpreta al meglio il DNA del brand permettendo di esprimere lo stile e la personalità di chi li indossa.