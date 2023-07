Mooney e Banca Mediolanum: al via la partnership per ritiro e versamento contanti su canale di prossimità

Un accordo innovativo per offrire servizi bancari di prossimità su tutto il territorio nazionale tra Mooney, la fintech italiana di prossimità presente in oltre 7 mila comuni con una rete capillare di esercizi convenzionati (tabacchi, bar ed edicole), e Banca Mediolanum.

La collaborazione, che vede anche coinvolto il partner tecnologico PayDo, permette ai clienti di Banca Mediolanum di effettuare ritiri e versamenti di denaro contante sulla rete di punti vendita Mooney con modalità molto semplici: basta accedere alla sezione dedicata sulla App Mediolanum e identificare nello store locator il punto Mooney abilitato più vicino.

Per ritirare contanti è sufficiente mostrare all’esercente la propria tessera sanitaria e il QR Code generato dall’applicazione nella sezione Prelievo Contante e scegliere l’importo che si intende ritirare.

Per quanto riguarda il versamento di denaro contante basta generare il QR Code all’interno dell’app Mediolanum e presentare la propria tessera sanitaria e il documento d’identità all’esercente convenzionato Mooney: l’importo sarà così immediatamente disponibile sul conto corrente.

La modalità di ritiro contanti prevede un massimale di 250 euro per singola operazione per codice fiscale, mentre è possibile versare 500 euro al giorno, con massimali di 1.000 euro mensili.

L’accordo rafforza il ruolo di Mooney come protagonista nel settore fintech capace di garantire ai cittadini l’accesso semplice, veloce e sicuro ad un’ampia gamma di servizi. In particolare, Mooney permette di effettuare operazioni di incasso e pagamento – come bollette e PagoPA, emissione e ricarica di carte prepagate, ricariche telefoniche –, acquistare biglietti di trasporto e parcheggio attraverso l’app MooneyGo e usufruire di servizi transazionali prima disponibili solo presso gli sportelli bancari – come ritiro di denaro contante, bonifici e MAV.

“Siamo estremamente orgogliosi della partnership con Banca Mediolanum a testimonianza dell’affidabilità raggiunta da Mooney nel servire una pluralità di aziende, che vanno dal settore commerciale e finanziario sino a quello del fintech, con una piattaforma aperta ed una capillarità sul territorio unica nel suo genere – ha commentato Salvatore Borgese, Responsabile Strategy & External Affairs di Mooney – Questa collaborazione, inoltre, si inserisce perfettamente nella strategia di Mooney all’insegna dell’inclusione, nel mondo dei servizi finanziari, con garanzia costante di comodità, sicurezza e velocità”.

“Il sodalizio con Mooney è pienamente coerente con l’approccio di Banca Mediolanum in una prospettiva di evoluzione multi-canale e multi-target e si inserisce all’interno della costante ricerca di soluzioni innovative, al fine di offrire ai nostri clienti attuali e potenziali un modello ancora più completo ed evoluto anche per l’accesso al contante” – ha dichiarato Gianni Rovelli, Direttore Comunicazione, Marketing Banca e Canali Digitali di Banca Mediolanum.