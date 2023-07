Unicredit, utile netto a 2,3 mld

UniCredit S.p.A. ha pubblicato i risultati finanziari del 2° trimestre 2023, confermando il successo del suo programma di trasformazione “UniCredit Unlocked”. La banca ha riportato una redditività crescente, resiliente e sostenibile, con risultati finanziari eccezionali e un RoTE (Return on Tangible Equity) del 21,3% nel 2° trimestre 2023.

Questi sono i dati principali da segnalare.

Utile Netto: l’utile netto nel 2° trimestre 2023 ha raggiunto €2,3 miliardi e €4,4 miliardi nel 1° semestre 2023, segnando un impressionante aumento del 91,5% rispetto al semestre precedente. Ricavi Netti: i ricavi netti sono stati di €5,9 miliardi nel 2° trimestre 2023, un aumento del 24,4% rispetto all’anno precedente. Costo del Rischio: le rettifiche su crediti sono diminuite del 77,5% nel 2° trimestre 2023, riflettendo la buona qualità dell’attivo del Gruppo e producendo un costo del rischio di importo trascurabile e strutturalmente basso di 2 punti base. Costi Operativi: i costi operativi sono stati di €2,3 miliardi, invariati rispetto al trimestre precedente e in calo dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Capitale: UniCredit ha generato organicamente 210 punti base di capitale nel 1° semestre 2023, portando il CET1 ratio al 16,64%. Guidance Finanziarie: UniCredit ha aggiornato le proprie guidance finanziarie per il 2023, prevedendo un NII di almeno €13,2 miliardi, ricavi netti superiori a €21,5 miliardi e un utile netto di almeno €7,25 miliardi.

E inoltre: UniCredit ha annunciato una serie di iniziative per sostenere il reddito disponibile di privati e famiglie e la liquidità delle aziende italiane, con un programma di valore potenziale di €10 miliardi. Inoltre, il Gruppo ha destinato €1 miliardo alle piccole imprese nei paesi dell’Europa Centrale e Orientale in cui è presente, dimostrando il suo impegno a sostenere le comunità e le imprese in tempi sfidanti. UniCredit è stata premiata con nove riconoscimenti agli Euromoney Awards, dimostrando il successo della sua trasformazione industriale e l’impegno dei dipendenti nel promuovere le attività della banca rimanendo vicini ai clienti. Il gruppo si aspetta che l’utile netto e la distribuzione agli azionisti nel 2024 saranno sostanzialmente in linea con il 2023, grazie al miglioramento del contesto dei tassi di interesse e alla gestione oculata delle attività.

Andrea Orcel, nella foto, Amministratore Delegato di UniCredit S.p.A., ha dichiarato: “Continuando a sprigionare il grande potenziale insito nella nostra rete commerciale, abbiamo prodotto il migliore primo semestre di sempre e un eccezionale utile netto contabile relativo al secondo trimestre pari a €2,3 miliardi, in aumento del 14,9% anno su anno. Il conseguimento dell’eccellenza avviene attraverso una strategia vincente, che poggia sulla trasformazione industriale che abbiamo messo in atto. La nostra performance è il risultato della crescita di elevata qualità delle commissioni nonostante il contesto macroeconomico incerto, dell’ulteriore riduzione dei costi malgrado l’inflazione elevata e della solidità del NII. Tutto questo, associato al nostro costo del rischio strutturalmente basso, dimostra in che modo riusciamo ad alimentare una redditività sostenibile. Il nostro CET1 ratio eccezionalmente robusto al 16,64%, la generazione organica di capitale di €6,5 miliardi nel primo semestre 2023 e la nostra crescita di redditività ci consentono di aumentare ulteriormente la nostra guidance finanziaria per l’esercizio con un utile netto atteso di almeno €7,25 miliardi e una distribuzione di almeno €6,5 miliardi nel 2023. Guardando al futuro, tali valori ci serviranno come base di riferimento per quello che siamo fiduciosi di poter raggiungere anche l’anno prossimo. Nonostante l’incertezza sugli sviluppi macroeconomici, sappiamo di essere ben equipaggiati per il futuro grazie alla nostra chiara strategia, a un mix di business ben diversificato e al continuo miglioramento dell’efficienza operativa. L’ottima qualità dell’attivo, abbinata a prudenti overlay e a un bilancio estremamente solido, ci collocano in buona posizione per far fronte alle incertezze. Siamo costantemente impegnati a raggiungere il successo finanziario perseguendo al tempo stesso la nostra finalità strategica. In questi tempi complessi stiamo sostenendo le nostre comunità, offrendo loro efficaci strumenti per progredire, e di recente abbiamo lanciato una seconda tranche di UniCredit per l’Italia del valore potenziale di 10 miliardi di euro. Tale programma è volto a sostenere il reddito disponibile di privati e famiglie e la liquidità delle imprese italiane. Continueremo ad adempiere alle nostre responsabilità sociali verso tutti gli stakeholder nei Paesi in cui siamo presenti. Abbiamo già ottenuto molto, ma il nostro viaggio non è ancora terminato. Gli eccellenti risultati finanziari che abbiamo conseguito negli ultimi 10 trimestri ci stimolano a mettere in campo tutte le nostre forze per ottenere il meglio possibile per tutti i nostri stakeholder”.