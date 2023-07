Stellantis in crescita: record di ricavi e utile

Stellantis N.V., nella foto l’a. d. Carlos Tavares, uno dei colossi dell’industria automobilistica, ha registrato un notevole successo nel primo semestre del 2023, stabilendo nuovi record e segnando una forte crescita in diversi settori. Questi risultati straordinari stanno conducendo l’azienda verso un futuro sostenibile e ambizioso, grazie a una trasformazione mirata verso l’elettrificazione e l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio.

I dati finanziari del primo semestre sono stati eccezionali, con ricavi netti pari a 98,4 miliardi di euro, un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. Il risultato operativo rettificato ha raggiunto i 14,1 miliardi di euro, registrando un impressionante incremento dell’11% e un robusto margine del 14,4%. L’utile netto ha segnato una crescita del 37%, raggiungendo i 10,9 miliardi di euro. Inoltre, il flusso di cassa industriale netto ha segnato un aumento di 3,3 miliardi di euro, arrivando a 8,7 miliardi di euro.

Questo straordinario successo finanziario ha permesso all’azienda di continuare i suoi investimenti strategici, focalizzati sulla transizione verso veicoli elettrificati e sulla riduzione delle emissioni di carbonio. Le vendite globali di veicoli a batteria e a basse emissioni (BEV e LEV) sono aumentate del 24% e del 28% rispettivamente, confermando il crescente interesse dei consumatori per soluzioni più sostenibili.

Stellantis è impegnata a diventare un punto di riferimento nel settore della mobilità sostenibile. L’azienda ha fissato l’obiettivo ambizioso di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2038, dimostrando un forte impegno etico nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità. Grazie a importanti partenariati nel campo della mobilità a idrogeno e del riciclo dei veicoli a fine vita, Stellantis sta attuando strategie concrete per ridurre la propria impronta di carbonio.

La tecnologia è un altro pilastro fondamentale per Stellantis. L’elettrificazione della gamma di prodotti dell’azienda sta progredendo rapidamente, con numerosi nuovi lanci di veicoli elettrificati previsti entro il 2024. La presentazione della STLA Medium, la prima piattaforma globale per veicoli BEV-by-design dei segmenti C e D, è stata un punto di svolta nella storia dell’azienda. Inoltre, la collaborazione con importanti attori nel settore della tecnologia dei semiconduttori sta consentendo a Stellantis di garantirsi un approvvigionamento sicuro di componenti critici e di promuovere l’innovazione tecnologica nel settore automobilistico.

Stellantis si è posizionata ai vertici del mercato europeo ed americano per le vendite di veicoli elettrificati e ha lanciato nuove iniziative per rendere i suoi servizi di finanziamento e leasing più efficienti ed accessibili in tutto il mondo. L’azienda sta anche svolgendo un ruolo chiave nel mercato dei veicoli commerciali, rafforzando ulteriormente la propria posizione di leadership.

Il programma di acquisto di azioni proprie da parte di Stellantis dimostra la fiducia dell’azienda nel proprio futuro e nella creazione di valore per gli azionisti e i dipendenti. Questo impegno a restituire valore agli investitori è una dimostrazione concreta della forza finanziaria dell’azienda.