Eurofiere EF Group (EOS IM) acquisisce Giordano Allestimenti e Progetto Giordano

EOS Investment Management (EOS IM), gruppo internazionale indipendente specializzato nella promozione di fondi di investimento alternativi in ambito infrastrutture e private equity, focalizzati nella transizione energetica e sostenibile, annuncia l’acquisizione, attraverso la controllata Eurofiere (EF Group), di Giordano Allestimenti e Progetto Giordano (Giordano), attive nella progettazione e realizzazione di stand fieristici, mostre e convention, arredi di interni, temporary shops di alta gamma. Con l’acquisizione di Giordano, EF Group consolida la propria posizione di leadership in Italia nella realizzazione di strutture temporanee e permanenti per il settore Exhibition, Trade fairs & Events.

L’integrazione di Giordano permetterà a EF Group di superare, già nel corso del 2023, i 60 milioni di fatturato aggregato, arricchendo il portafoglio clienti nell’alta gamma, nei settori del luxury, fashion, automotive, cantieristica navale. Gli attuali soci di Giordano entreranno nella compagine azionaria di EF Group.

“Giordano è, dopo l’acquisizione di Xilos Golfieri avvenuta nel 2019, un ulteriore e importante passo nella crescita del Gruppo, andando ad arricchire la sua posizione leader di mercato in particolare nel segmento Exhibit, e consolidando il posizionamento premium in ambito Contract/Interior, grazie a un significativo ampliamento del proprio portafoglio nel segmento dell’alta gamma. L’acquisizione rafforza la nostra posizione nel Design Made in Italy, con grande attenzione alla sostenibilità socio-ambientale”, ha commentato Ciro Mongillo, nella foto, CEO & Founding Partner di EOS IM. “In questi ultimi anni, EF Group ha infatti supportato progetti di eco-design sostenibile, riducendo considerevolmente l’impronta di carbonio dei propri prodotti e servizi, proponendo ai propri clienti materiali sempre più innovativi. Sostenibilità ed economia circolare sono tematiche fortemente ricercate e sostenute dalle politiche d’investimento di EOS IM e siamo orgogliosi del percorso che EF Group ha intrapreso da anni in termini di transizione sostenibile”.

Giorgio Falzone, CEO di Eurofiere Group, ha aggiunto: “Questa importante operazione rappresenta l’unione di due aziende “del territorio” che hanno scritto considerevoli e prestigiose pagine della storia dell’allestimento e della comunicazione in Italia e non solo. Con una strategia che è partita da molto lontano, EF Group ha creato con successo un insieme di competenze e funzioni verticali che si sono integrate in un progetto “aziendale”, gestito da una governance attenta e consapevole”.

“Le radici, il know-how e la tradizione quarantennale (1983-2023) di Giordano combinata con i key assets di EF Group andranno a consolidare le fondamenta e consentiranno al Gruppo di aprire nuove strade e di porsi ulteriori e sfidanti obbiettivi futuri – hanno spiegato infine gli attuali azionisti di Giordano -. Questa unione permetterà al Gruppo di operare ancora più a livello internazionale, sfruttando la reputazione e il prestigio di due brand di altissima riconoscibilità, compiendo un ulteriore, fondamentale passo nel completamento di una strategia volta a offrire soluzioni in linea con tutte le esigenze e i segmenti del mercato.”