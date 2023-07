CIRCLE Group rivoluziona la logistica con una supply chain predittiva e federativa

Una Supply Chain predittiva e federativa in cui ciascun elemento possa agilmente connettersi agli altri per una crescita sostenibile: è questa la visione della logistica di CIRCLE Group – Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – espressa attraverso il claim Connect 4 Agile Growth. In questa logica si collocano i servizi di Milos® Intelligence, l’insieme di soluzioni per il planning, l’ottimizzazione e il controllo della Supply Chain che combinano Ottimizzazione e Intelligenza Artificiale e di cui fanno parte due novità: MTO Planning Optimization e Best Trucker Selection. Appena lanciati sul mercato, questi due servizi offrono agli operatori di trasporto un valido aiuto per prendere, in ogni momento, le decisioni operative e strategiche migliori, concretizzando risultati ragguardevoli in termini di aumentata efficienza. Più in particolare, MTO Planning Optimization è pensato per gli operatori di trasporto multimodale che necessitano di efficientare la gestione dei viaggi stradali di Primo e Ultimo Miglio, valutando l’efficacia (in termini di costi, tempi, distanze percorse e risparmio ambientale) di possibili triangolazioni. Altra soluzione è Best Trucker Selection, grazie alla quale, attraverso una dashboard personalizzata, è possibile generare una sorta di “graduatoria” dei migliori vettori da impiegare sulla tratta in relazione a indicatori chiave di prestazione (KPI) selezionati, esaminando così diversi scenari previsionali in una logica data-driven. € 1 mln è il Valore della Produzione legato alla Milos® Intelligence che CIRCLE Group si aspetta nel biennio 2023-24 sulla base dei contratti già esistenti (backlog), delle offerte commerciali già presentate e delle nuove opportunità per il 2024 che si stima saranno generate dai contatti lead. “Questa che annunciamo oggi è un’altra pietra miliare nella storia del nostro Gruppo; dopo anni di ricerca e sviluppo, possiamo proporre agli operatori della supply chain un insieme di servizi federativi già ampiamente testati e concretamente utili nella gestione operativa, rendendo Ottimizzazione, Machine Learning e Intelligenza Artificiale non più concetti astratti, ma supporti di efficienza quotidiani” dichiara Luca Abatello, nella foto, Presidente & CEO di CIRCLE Group.