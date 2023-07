Ryanair registra una solida performance finanziaria nel primo trimestre 2023

Ryanair, la rinomata compagnia aerea irlandese, ha dato il via al suo anno fiscale con un successo sbalorditivo. Nel primo trimestre, l’utile è letteralmente schizzato alle stelle, raggiungendo quota 662,9 milioni di euro, un impressionante balzo rispetto ai 170 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Ma non è tutto, perché anche il numero dei passeggeri ha registrato una crescita notevole, passando da 45 a 50,4 milioni. I ricavi sono stati altrettanto sbalorditivi, toccando la cifra di 3,65 miliardi di euro. Un risultato che ha superato addirittura le previsioni degli analisti di Bloomberg.

Nonostante gli ottimi risultati, si segnala una riduzione delle stime di passeggeri per l’intero anno. Questo è dovuto principalmente ai ritardi nella consegna dei velivoli Boeing 737. La situazione ha portato Ryanair a rivedere le proprie previsioni di traffico per l’anno, stimando un aumento a circa 183,5 milioni di passeggeri (+9%) nel 2024. Sebbene questo rappresenti comunque una crescita rispettabile, è inferiore rispetto agli iniziali 185 milioni previsti a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, previsti per la primavera e l’autunno del 2023.

Il CEO del gruppo, Michael O’Leary, nella foto, ha espresso la sua fiducia nella futura crescita e nelle prospettive positive di Ryanair. Nonostante le sfide legate alla fornitura di nuovi velivoli, la compagnia è ben determinata a mantenere la sua posizione di leadership nel settore aereo.