Tik Tok, canale cruciale per la Gen Z

Un recente studio ha rivelato che il 14% della generazione Z utilizza TikTok come motore di ricerca primario, e questo numero è destinato a crescere. Nonostante la sua popolarità, il percepito di TikTok a livello globale non è del tutto positivo, con alcune nazioni che stanno criticando la piattaforma per la sua politica sul trattamento dei dati personali e la diffusione di fake news.

TikTok ha dimostrato di essere un canale di comunicazione fondamentale per raggiungere il target della generazione Z, con oltre 1 miliardo di utenti attivi al mese, di cui il 34% appartiene a questa fascia di età. La piattaforma ha anche dimostrato di essere un canale di conversione efficace, influenzando le scelte di acquisto degli utenti attraverso l’hashtag #TikTokMadeMeBuyIt, che ha accumulato oltre 61 miliardi di visualizzazioni.

Un aspetto positivo di TikTok è la sua lotta per creare un “safe space” per i suoi utenti, consentendo loro di essere liberamente sé stessi e pubblicare contenuti che potrebbero non condividere su altre piattaforme sociali. Questo atteggiamento inclusivo ha dimostrato di essere un elemento importante per la generazione Z, con l’84% dei consumatori tra i 14 e i 17 anni che acquista da brand in linea con i propri valori.

Inoltre, il rapporto della piattaforma con l’inclusività è un argomento rilevante per comprendere meglio la generazione Z, poiché il 70% di loro si fida maggiormente dei brand che rappresentano la diversità nella loro comunicazione.

Per celebrare il Pride Month, l’agenzia Pulse Advertising ha identificato 10 account TikTok appartenenti alla comunità LGBTQIA+ che meritano attenzione per il loro impegno nell’inclusività. Questi content creator offrono contenuti che toccano temi importanti come identità sessuale, transizione di genere, salute mentale e rappresentazione nella cultura pop.

Questi sono i magnifici dieci: