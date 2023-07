SKIN FIRST sceglie Connexia come partner di Comunicazione

SKIN FIRST®, brand di skincare Made in Italy nativo digitale, affida la gestione delle proprie attività di Media Relations, digital PR e Influencer Marketing a Connexia, la practice della MarTech company Retex dedicata a marketing e comunicazione. Obiettivo della collaborazione, la promozione dei prodotti SKIN FIRST® sui principali media nazionali, attraverso la creazione di uno storytelling rilevante e in linea con i valori fondanti del marchio.

Nata da un’intuizione di Maria Pia Priore, nella foto, farmacista e cosmetologa, la linea SKIN FIRST® ha come tratto distintivo, accanto all’approccio scientifico alla base dello sviluppo di tutti i prodotti, l’accessibilità, affinché bellezza e cura personale possano essere a disposizione di tutti. Brand pensato per supportare le persone nell’accettazione di sé e nel rispetto della propria pelle, SKIN FIRST® si distingue da altri marchi di beauty e skincare per il contatto sincero con la community di riferimento e l’ascolto attivo delle esigenze espresse dai suoi membri.

Grazie alla strategia di comunicazione sviluppata da Connexia sui diversi touchpoint di comunicazione, SKIN FIRST® punta a intercettare un target giovane, trasversale e genderless, consolidando il proprio posizionamento di realtà affermata, sia in ambito beauty sia nel panorama italiano d’impresa, e amplificando la comunicazione delle iniziative e delle attività del marchio, tra cui lanci-prodotto, partnership, accordi distributivi e nuove aperture, consolidando così il legame con la propria community.

“Siamo davvero contenti di poter lavorare con un partner di esperienza come Connexia, che condivide con noi i valori di trasparenza, inclusività e appartenenza a una comunità estesa e diversificata, con un’attenzione particolare nei confronti di GenZ e dei Millennial. – dichiara Maria Pia Priore, Farmacista, Cosmetologa e Founder di SKIN FIRST® –Lavoreremo insieme per raccontare la vera essenza e i valori del brand, una realtà sempre più vicina e connessa con le persone. Il tutto con la sincerità che ci contraddistingue”.

“Collaborare con un brand che ha nel proprio DNA l’attenzione verso la qualità dei prodotti e la cura nei confronti dei propri clienti, rappresenta per il nostro team un’opportunità per valorizzare il percorso e il set valoriale alla base del progetto. – dichiara Massimiliano Trisolino, Managing Partner Strategy & Creativity di Connexia. – Metteremo a disposizione di SKIN FIRST® il nostro approccio creativo e le nostre competenze, per costruire insieme la strategia di comunicazione più efficace al raggiungimento degli obiettivi di awareness e di business del brand”.