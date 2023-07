MyCover.ai raccoglie 1,25 mln di dollari per rivoluzionare il settore assicurativo in Africa

MyCover.ai, una startup di tecnologia assicurativa pensata per l’Africa, ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento pre-seed da 1,25 milioni di dollari.

La startup riferisce che utilizzerà il capitale ottenuto per rafforzare le sue operazioni interne e le competenze tecnologiche, investire nella sua tecnologia proprietaria ed espandere strategicamente le sue operazioni in altri mercati africani.

Il round di pre-seed è stato guidato da Ventures Platform e ha incluso la partecipazione di Founders Factory Africa e TechStars, che stanno effettuando un investimento successivo dopo la partecipazione della startup al suo programma Toronto Accelerator 2022. Commentando l’arrivo dei nuovi fondi, il Ceo e co-fondatore di MyCover.ai, Adebowale Banjo, nella foto, ha affermato che l’attuale panorama assicurativo è afflitto da frammentazione e inefficienze che ne ostacolano lo sviluppo. “Stiamo costruendo le rotaie che alimenteranno la crescita e l’adozione di assicurazioni in tutta l’Africa e siamo lieti di avere il supporto dei nostri investitori nuovi e di ritorno la cui profonda conoscenza e vasta esperienza nella nostra regione contribuiranno ad accelerare il raggiungimento dei nostri obiettivi”, ha detto Banjo.