Fiamm investe 81 mln per potenziare la produzione di batterie in Italia

La conferma dell’investimento di circa 81 milioni di euro da parte del Gruppo Fiamm, oggi controllato da Resonac Group di cui 33.536 per il sito di Avezzano, in provincia de L’Aquila e 26.900 nel sito di Veronella, in provincia di Verona, a cui si aggiungono 4,8 milioni per la digitalizzazione dei processi produttivi e 16,5 per la ricerca e sviluppo “rappresenta una buona notizia per il Paese, oltre che per i lavoratori e le regioni interessate”. Lo afferma il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano, spiegando che gli investimenti si realizzeranno in tre anni e “contribuiranno a dare una maggiore capacità produttiva al Gruppo in Italia e miglioreranno la qualità dei prodotti oltre e l’organizzazione del lavoro”.

Una notizia importante – sottolinea ancora Uliano – perché “interessa un settore industriale come quello delle batterie, fondamentale per il futuro della mobilità ma anche per tutta una serie di applicazioni legate alla transizione green e digitale di cui il nostro Paese ha grande necessità”.

La Fim – conclude – seguirà “passo passo il crono programma degli investimenti” aspettandosi che “da parte delle amministrazioni territoriali e regionali ci sia il massimo supporto per evitare ritardi e intoppi di carattere amministrativo”.