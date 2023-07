QUID INFORMATICA annuncia la partnership con PayDo e integra PlickUp nella propria piattaforma QINETIC

Quid Informatica, leader nel mercato italiano dei prodotti software per i servizi finanziari, ha annunciato una partnership con PayDo, fintech italiana che ha sviluppato una suite di servizi tecnologici a valore aggiunto per innovare l’esperienza di incassi e pagamenti.

L’accordo prevede l’integrazione di PlickUp all’interno di Qinetic, piattaforma ideata e sviluppata da Quid Informatica e già utilizzata da primari gruppi bancari.

Quid Informatica è riconosciuta dal mercato come fornitore leader di soluzioni e servizi per le istituzioni bancarie e finanziarie italiane nell’area Crediti, grazie sia all’esperienza nello sviluppo di soluzioni integrate che al prodotto Qinetic.

Creata nel 2016, e dal 2021 presente sul Cloud di IBM, Qinetic è una piattaforma che permette di gestire l’intero ciclo di vita dei processi del credito, fornendo al settore dei servizi finanziari un prodotto a microservizi, cloud-ready, full digital e che dialoga con applicativi esterni attraverso API.

Grazie alla partnership, nata nell’ambito delle relazioni promosse da Fintech District, banche e società finanziarie clienti di Quid Informatica potranno sfruttare, dopo una rapida integrazione, le funzionalità di PlickUp per digitalizzare e semplificare il processo di pagamento delle rate. Questo servizio consentirà di inviare richieste di pagamento digitali, anche massive e con periodicità ricorrente, offrendo ai debitori diverse opzioni di pagamento, quali carte di credito e bonifici bancari, e garantendo una riconciliazione nativa degli incassi.

“La distribuzione di soluzioni digitali, moderne ed efficienti per l’innovazione dei processi come PlickUp, è la filosofia alla base di Qinetic e delle nostre soluzioni per la Banca Digitale. Questa partnership con PayDo – commenta Massimo Barucci, nella foto, Financial Services Director di Quid – rafforza ulteriormente la nostra proposta e mette a disposizione dei nostri Clienti uno strumento nativamente digitale che gestisce il colloquio diretto con l’utente finale”.

“L’ecosistema di soluzioni di PayDo nasce dall’esigenza di banche e aziende di trovare servizi di pagamento facilmente integrabili, sicuri e che riducano costi operativi e di incasso. In particolare, nel processo di cash collection è fondamentale mettere a disposizione dell’utente finale uno strumento che garantisca flessibilità e un elevato livello di user experience – dichiara Erjon Metko, Chief Revenue Officer di PayDo – la partnership con Quid Informatica consente a chi sceglie Qinetic di ottimizzare i processi di cash collection con una gestione dei flussi economici dell’attività più semplice e chiara, unendo la fase di pagamento a quella di comunicazione”.