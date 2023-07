Scarsità di cacao minaccia l’industria del cioccolato: prezzi alle stelle

I prezzi del cacao, materia prima per la produzione di cioccolato, sono saliti ai massimi degli ultimi 12 anni alla borsa del cacao di New York, appena poche settimane dopo che i prezzi sono balzati ai massimi degli ultimi 46 anni anche a Londra. È l’effetto delle scorte limitate che devono gestire commercianti e produttori. I prezzi di riferimento presso l’Intercontinental exchange di New York sono saliti a 3.429 dollari per tonnellata all’inizio della sessione di negoziazione di ieri, il valore più alto da metà marzo 2011, chiudendo a 3.407 dollari, in rialzo dell’1,4%.Il cacao è attualmente tra i prodotti agricoli più cari, principalmente a causa di un insolito calo della produzione nella parte occidentale dell’Africa, la regione che fornisce la maggior parte della materia prima ai produttori di cioccolato di tutto il mondo, e della prospettiva di un possibile clima negativo in futuro. Il Ghana e la Costa d’Avorio, così come la Nigeria e il Camerun, si trovano in una delle aree che, secondo gli analisti, potrebbero soffrire di un clima più secco del normale per diversi mesi a causa del ciclone El Nino, che è in fase di sviluppo e che potrebbe compromettere la stagione delle piogge.

“La produzione di cacao è solitamente più debole e non sappiamo quanto sarà forte questo attuale El Nino. I meteorologi dicono che probabilmente sarà forte” ha detto all’agenzia Reuters l’analista del cacao di Rabobank, Paul Joules. “Il raccolto medio 2023/24 potrebbe essere influenzato, così come il raccolto principale 2024/25”.

La quantità di cacao che arriva nei porti per essere esportata dal produttore numero uno della Costa d’Avorio è in calo del 4% nella stagione rispetto all’anno precedente a causa proprio di una produzione inferiore. I futures sul cacao di Londra sono saliti di 18 sterline, o dello 0,7%, a 2.532 sterline per tonnellata.