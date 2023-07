Italia ancora immersa nell’onda di calore: 18 città in allerta rossa nel weekend

Italia ancora immersa nell’ondata di calore: malgrado il leggero miglioramento rispetto al picco di martedì, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute sia domani che domenica saranno 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta che indica condizioni di rischio per la salute non solo per i fragili ma per tutta la popolazione. Con un allarme particolare al Sud rimasto rovente, dove le temperature percepite sono fisse oltre 40 gradi. Le città con il bollino rosso nel weekend sono Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Oggi le città a rischio sono 19: a quelle dei prossimi giorni si aggiunge Bologna, che già domani però sarà “promossa” al bollino giallo.

Attesi ancora 40 gradi percepiti a Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Catania, 39 gradi a Bari, 38 a Cagliari, 37 a Roma e Firenze. L’allerta di livello 3 – ricorda il ministero – indica “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche” (e “tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute”).