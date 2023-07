VTEX lancia la nuova funzionalità Pick & Pack per migliorare le operazioni di evasione degli ordini

VTEX (nella foto Mariano Gomide de Faria, fondatore e co-CEO del gruppo), fornitore della piattaforma di commercio digitale per i principali brand e retailer a livello globale, ha lanciato la nuova soluzione di fulfillment completamente integrata, per fornire ai retailer maggiore efficienza e riduzione dei costi nelle operazioni di evasione degli ordini di ecommerce, da negozi e magazzini.



La funzionalità Pick&Pack, nativa sulla piattaforma headless di VTEX, permette una migliore gestione della logistica degli ordini – dal prelievo, all’imballaggio, fino alla consegna dell’ultimo miglio – convogliandola in un unico luogo per ottenere una visibilità completa degli ordini durante l’intero processo di evasione.



La soluzione, semplice da installare e da utilizzare grazie a una intuita interfaccia, da parte del personale addetto alla preparazione ed evasione degli ordini presso i negozi, i magazzini e anche dagli stessi autisti preposti alle consegne, riduce in modo considerevole la complessità delle operazioni di ecommerce rendendo il processo più rapido, accurato e conveniente a livello di costi per i retailer.

Grazie a una visione e un controllo precisi e strutturati di tutti gli asset coinvolti nella catena logistica, delle risorse impiegate nei negozi e dei tempi di evasione, la funzionalità trasforma l’intero processo in punto di forza per il retailer, che tra l’altro ha la possibilità di raccogliere dati ed effettuare analisi strategiche che possono essere di utile supporto in ottica di ottimizzazione delle operazioni.

Ridurre i tempi di evasione e di consegna, migliorare l’accuratezza degli ordini e ridurre i resi, potendo mantenere le promesse di consegna fatte ai clienti, migliorare la visibilità e la tracciabilità degli ordini e consentire la comunicazione diretta con i clienti per sostituire, rifiutare o aggiungere nuovi articoli, hanno diretto impatto sull’offerta di esperienze omnicanale davvero fluide e soddisfacenti