Talea Group: crescono i ricavi nel primo semestre 2023, +37,2% rispetto all’anno precedente

Talea Group S.p.A., precedentemente nota come Farmaè S.p.A., una società leader nell’e-commerce di prodotti legati alla salute e al benessere, nonché nei servizi media e nella trasformazione digitale per le imprese, ha reso noti i dati relativi ai ricavi consolidati del primo semestre del 2023.

La società continua a registrare una forte crescita dei ricavi consolidati rettificati, che hanno raggiunto i 75,3 milioni di euro nel primo semestre del 2023. Ciò rappresenta un significativo aumento del 37,2% rispetto ai 54,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente (i ricavi consolidati non rettificati sono ammontati a 72,9 milioni di euro, con un aumento del 37,9% rispetto ai 52,8 milioni di euro del primo semestre del 2022).

Nel dettaglio, nel primo semestre del 2023, l’Area Consumer ha registrato ricavi per 72,1 milioni di euro, con una crescita del 38,1% rispetto ai 52,2 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’Area Industrial, che include i ricavi da terzi di Valnan S.r.l. e le vendite di co-marketing (pari a 2,5 milioni di euro), ha registrato una crescita dell’18,6%, con ricavi per 3,2 milioni di euro rispetto ai 2,7 milioni di euro del primo semestre del 2022.

Nel secondo trimestre, i ricavi consolidati rettificati hanno raggiunto i 36,6 milioni di euro, con una crescita del 29,5% rispetto ai 28,3 milioni di euro del secondo trimestre del 2022 (i ricavi consolidati non rettificati sono stati pari a 35,4 milioni di euro, con un aumento del 30,0% rispetto ai 27,2 milioni di euro del secondo trimestre del 2022). Nel secondo trimestre del 2023, i ricavi dell’Area Consumer sono stati pari a 35,2 milioni di euro, con una crescita del 30,4% rispetto ai 27,0 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre i ricavi dell’Area Industrial sono stati pari a 1,4 milioni di euro, con un aumento dell’11% rispetto ai 1,3 milioni di euro del secondo trimestre del 2022.

La società ha registrato anche un significativo aumento degli ordini, con oltre 1,61 milioni di ordini nel primo semestre del 2023, in crescita del 29,0% rispetto all’1,25 milione registrato nello stesso periodo dell’anno precedente (inclusi ordini online e nei negozi fisici). Nel secondo trimestre, gli ordini sono stati pari a 771.018, con un aumento del 28,6% rispetto ai 599.519 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il numero di prodotti venduti nel primo semestre del 2023 è stato di 7,69 milioni, in crescita del 30,9% rispetto ai 5,88 milioni del primo semestre del 2022, mentre nel secondo trimestre sono stati venduti 3,67 milioni di prodotti, con un aumento del 28,0% rispetto ai 2,87 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

“Il secondo trimestre dell’anno è proseguito sulla scia di grande crescita registrata a inizio 2023 – commenta Riccardo Iacometti, nella foto, Founder e Amministratore Delegato di Talea Group S.p.A. – a testimoniare concretamente la giusta direzione nella quale il nostro Gruppo sta andando, rafforzando nel corso dei sei mesi, e ormai da diversi anni, la propria leadership nel mercato della salute, benessere e bellezza della persona. Nel corso di questi primi sei mesi abbiamo già registrato un incremento dei ricavi di quasi il 40% rispetto al medesimo semestre dello scorso anno, migliorando i risultati sia nell’Area Consumer che nell’Industrial e consolidando la nostra customer experience, come dimostra l’aumento di quasi un terzo dal primo semestre 2022 sia del numero degli ordini che dei prodotti venduti. L’essere l’unico player nazionale e internazionale ad avere all’interno del suo Gruppo, nel principale mercato di riferimento, più brand commerciali (Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Sanort, Beautyè) ci sta consentendo di posizionare sul mercato diverse value proposition che valorizzano ed ingaggiano le differenti necessità di acquisto del consumatore finale. La strategia di diversificazione rispetto ad un unico brand ci consente di continuare a conquistare quote di mercato e di performare oltre la crescita del mercato stesso.”.