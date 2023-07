Regione Lombardia: investimenti di 90 mln nei pannelli fotovoltaici

“Regione Lombardia è la prima regione d’Italia relativamente alla potenza dei pannelli fotovoltaici installati (12,6% rispetto all’Italia). Tra il 2021 e il 2022 l’incremento dei pannelli installati è stato pari al 16%. Questo grazie anche ai tanti incentivi e bandi avviati da Regione Lombardia, che hanno messo in campo fondi regionali per quasi 90 milioni di euro”. A darne notizia è Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia con delega alle Risorse energetiche, durante la conferenza stampa per fare il punto sulla situazione del settore energetico in Lombardia.”Nell’immaginario collettivo – ha spiegato l’assessore – si pensa che un black-out avvenga esclusivamente per sovraccarichi della rete e quindi per una carenza di energia. In realtà non è così, il fenomeno accade anche perché con il caldo importante, come quello di questi giorni, che surriscalda anche il terreno, interessa i cavi interrati che trasportano l’energia causando un ‘collasso’ che provoca un parziale blackout. Da questo punto di vista, devo dire che Terna e gli altri gestori stanno facendo un lavoro importante con la sostituzione dei cavi che si trovano sottoterra”. Guardando, quindi, al tema di carattere generale, i dati di monitoraggio forniti da GSE e Gaudì-TERNA forniscono un quadro molto positivo dello sviluppo in Lombardia delle Fonti di Energie Rinnovabili (FER). Le rinnovabili contribuiscono alla produzione di energia elettrica su scala nazionale per il 39%, di questo il contributo da parte della produzione da idroelettrico è pari al 40%. “Regione Lombardia – ha aggiunto Sertori – è assoluta protagonista nella produzione, attraverso l’idroelettrico, con una potenza installata pari al 27% rispetto a tutta l’Italia. Con la legge regionale 5 del 2020 si mira, attraverso il rinnovo delle concessioni idroelettriche, a forti investimenti nel comparto che incrementeranno ulteriormente la produzione di energia da idroelettrico. Nella programmazione FERS 21-27, 165 milioni di euro sono destinati per FER (Fonti di Energia Rinnovabile) e CER (Comunità Energetiche Rinnovabili)”.