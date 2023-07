TIM annuncia i risultati delle offerte per il riacquisto dei propri prestiti in scadenza nel 2024

TIM, nella foto l’a .d. Pietro Labriola, dopo aver chiuso con successo lo scorso 12 luglio l’emissione sul mercato europeo di un bond senior unsecured a tasso fisso da 750 milioni di euro offerto agli investitori istituzionali, ha completato anche le offerte di riacquisto sui seguenti prestiti obbligazionari:

“EUR 750,000,000 3.625 per cent Fixed Rate Notes due 19 January 2024” (ISIN: XS1347748607)

“EUR 1,250,000,000 4.000 per cent Fixed Rate Notes due 11 April 2024” (ISIN: XS1935256369)

La società riacquisterà per cassa una porzione delle due obbligazioni alla settlement date, prevista per domani. L’importo nominale complessivo oggetto di riacquisto è pari a circa 600 milioni di euro. Una volta riacquistati, i prestiti saranno cancellati.

La tabella che segue illustra i prestiti oggetto del riacquisto, l’ammontare accettato per l’acquisto da parte di TIM, il prezzo di acquisto dei prestiti e l’importo complessivo in linea capitale dei prestiti che rimarrà in circolazione.

I termini e le condizioni delle offerte sono integralmente descritti nel tender offer memorandum messo a disposizione dei portatori delle obbligazioni.