Molino Spadoni, è tempo di PanPinsa

(di Tiziano Rapanà) Si sudicchia. Il caldo di luglio si è preso il centro della scena. E si ha voglia di mangiare e bere, magari una bella bibita fresca. Si sudicchia, dico. E non sono l’unico che ha voglia di mangiare qualcosa di sfizioso. E non è solo languore ma voglia pantagruelica di dare conto alle rimostranze del proprio stomaco. E si ha voglia di manducare al bar, in un lido, in qualsiasi punto di ristoro. Molino Spadoni ha voluto introdurre una novità dedicata agli stufi del solito panino. Io sono un fan della michetta con la mortadella, ma non tutti hanno lo stesso tesoretto di bramosia. Così, sovente, il turista è indeciso e non si sente del tutto persuaso dalle patatine in busta. E allora, ecco, il nuovo arrivo. L’innovazione figlia della creatività di Molino Spadoni: la schiacciatina PanPinsa. Non è una vera è propria focaccia, ma una pinsa da riempire secondo inventiva. L’iter realizzativo segue la tradizione della pinsa. Le schiacciatine sono preparate utilizzando un mix di farine, che comprende quella di grano tenero oltre che la farina di soia e la farina di riso. L’impasto è prodotto con pasta madre, che viene rinfrescata giornalmente da oltre 60 anni, e biga. L’impasto ha un’alta percentuale di idratazione, oltre il 90% di acqua rispetto alla farina, che lo rende soffice e con una struttura alveolata. Dopo una lievitazione di almeno 48 ore, l’impasto viene steso a mano seguendo la tradizione e viene condito con olio extravergine d’oliva sulla superficie prima di essere cotto. I PanPinsa sono confezionati in pacchetti da 4 pezzi, ognuno del peso di 100g, e sono disponibili in 6 varianti diverse, tutte cotte, pretagliate e surgelate: PanPinsa tipo “0”, PanPinsa ntegrale, PanPinsa al riso Nerone con un caratteristico colore violaceo, PanPinsa curcuma e semi di lino con un impasto dal colore dorato, PanPinsa ai 7 Cereali con un mix di farine e semi, e infine PanPinsa alla Mediterranea con pomodoro, capperi, olive e origano. La versione PanPinsa tipo “0” è disponibile anche in formato maxi, non pretagliata, in pacchetti da 2 pezzi, con un peso di 200g ciascuno. La linea è stata pensata anche per gli alberghi, ristoranti o per occasioni di catering. L’occasione nasce per non lasciare l’avventore con l’acquolina in bocca e dargli qualcosa di nuovo, che possa essere occasione di possibile soddisfazione per il palato.

tiziano.rp@gmail.com