Google introduce CoDoC: un sistema di IA per migliorare la precisione delle diagnosi mediche

Un nuovo sistema di Intelligenza artificiale sviluppato da Google può decidere quando fidarsi delle decisioni basate sull’intelligenza artificiale sulle diagnosi mediche e quando fare riferimento a un medico umano per una seconda opinione. I suoi creatori affermano sulla rivista Nature Medicine che può migliorare l’efficienza delle analisi dei dati delle scansioni mediche, riducendo il carico di lavoro del 66%, pur mantenendo la precisione, ma deve ancora essere testato in un ambiente clinico reale.

Il sistema, Deferral-to-Clinical Workflow (CoDoC) basato sulla complementarità, funziona aiutando l’IA predittiva a sapere quando non sa qualcosa, eliminando i problemi con gli ultimi strumenti di Intelligenza artificiale che possono inventare fatti quando non hanno dati affidabili con cui rispondere. È progettato per funzionare insieme ai sistemi di intelligenza artificiale esistenti, che vengono spesso utilizzati per interpretare immagini mediche come radiografie del torace o mammografie. Ad esempio, se uno strumento di intelligenza artificiale predittiva sta analizzando una mammografia, CoDoC giudicherà se la fiducia percepita dello strumento è abbastanza forte da poter fare affidamento per una diagnosi o se coinvolgere un essere umano in caso di incertezza.

In un test teorico del sistema condotto dai suoi sviluppatori presso Google Research e Google DeepMind, il laboratorio di intelligenza artificiale del Regno Unito acquistato nel 2014 dal gigante tecnologico, CoDoC ha ridotto del 25% il numero di interpretazioni false positive delle mammografie.