Banca Intesa Beograd vince il premio Euromoney come migliore banca in Serbia

Banca Intesa Beograd, membro del gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, ha vinto il premio della rivista finanziaria internazionale Euromoney per la migliore banca in Serbia nel 2023 (nella foto, un momento della premiazione).

La giuria di esperti della rinomata rivista, composta da redattori, giornalisti e ricercatori, ha selezionato le migliori banche in 100 paesi di tutto il mondo come parte del tradizionale concorso annuale “Awards for Excellence”, concentrandosi su istituzioni che hanno dimostrato di sapersi adattare ai cambiamenti delle condizioni di mercato e alle esigenze dei clienti, nonché di raggiungere una crescita e una performance superiori rispetto ai concorrenti. Banca Intesa ha ottenuto questo prestigioso premio per la settima volta.

“È un particolare onore per me che Euromoney abbia ancora una volta riconosciuto i risultati aziendali di Banca Intesa come standard di eccellenza nel mercato bancario serbo. Operando in complesse condizioni commerciali e in un ambiente altamente competitivo, siamo riusciti a ottenere risultati aziendali eccezionali, mantenere la posizione di mercato leader e garantire un supporto stabile all’economia, ai cittadini e all’intera comunità. Il miglioramento continuo della nostra offerta, l’attuazione coerente della nostra ambiziosa agenda digitale e la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso l’integrazione sistematica dei principi ESG nei processi aziendali e nei prodotti rimarranno i pilastri chiave della nostra strategia aziendale nel periodo a venire, al fine di essere ancora più accessibili ai nostri clienti e offrire loro un’offerta innovativa e un’esperienza utente superiore”, ha dichiarato Darko Popović, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa, durante la cerimonia di premiazione a Londra.

Banca Intesa è la banca leader nel mercato serbo per gli indicatori chiave di performance, fornendo ai propri clienti prodotti moderni, servizi di altissima qualità e una combinazione unica di una rete commerciale sviluppata e servizi digitali. La banca fa parte del gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, uno dei principali in Europa, che ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un utile netto di quasi 2 miliardi di euro e una posizione patrimoniale superiore ai requisiti normativi grazie al suo modello di business ben diversificato e resiliente. Confermando il suo impegno per la trasformazione digitale, Intesa Sanpaolo ha recentemente lanciato una nuova banca digitale – Isybank – come uno dei pilastri del suo Piano Aziendale 2022-2025 e come un passo verso l’obiettivo di diventare un esempio di best practice nel settore tecnologico.

La rivista Euromoney, fondata più di cinque decenni fa, assegna premi alle banche di maggior successo dal 1992, quando sono stati istituiti i “Awards for Excellence” come i primi del loro genere nell’industria bancaria globale.