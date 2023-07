Compagnia dei Caraibi acquisisce il 26,28% di Elephant Gin GmbH

La Compagnia dei Caraibi (nella foto, il ceo Edelberto Baracco) ha acquisito il 26,28% di Elephant Gin GmbH, una società tedesca produttrice di gin di lusso. L’accordo è stato concluso per un controvalore di 4.098.360 euro. Con questa acquisizione, la Compagnia dei Caraibi diventa titolare del 51,57% di Elephant Gin. La Compagnia dei Caraibi ha anche esercitato l’opzione di conversione che prevede la facoltà di regolare parte del prezzo di acquisto attraverso il trasferimento di azioni Compagnia dei Caraibi. In totale, la Compagnia dei Caraibi ha pagato 1.712.119,56 euro in azioni e 2.386.240,44 euro in contanti. L’acquisizione di Elephant Gin rappresenta una significativa opportunità di crescita per la Compagnia dei Caraibi. Elephant Gin è un marchio di gin di lusso molto apprezzato dai consumatori di tutto il mondo. L’acquisizione consentirà alla Compagnia dei Caraibi di ampliare la sua gamma di prodotti e di rafforzare la sua posizione nel mercato globale del gin. La Compagnia dei Caraibi ha annunciato che intende acquisire il restante 48,43% di Elephant Gin entro tre mesi dalla ricezione del Bilancio 2023 revisionato della società. Anche questa acquisizione potrebbe essere pagata in parte in azioni Compagnia dei Caraibi. L’acquisizione di Elephant Gin è un importante passo avanti per la Compagnia dei Caraibi. L’operazione consentirà alla società di ampliare la sua gamma di prodotti, di rafforzare la sua posizione nel mercato globale del gin e di raggiungere nuovi obiettivi di crescita.