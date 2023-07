Arsenale SGR sceglie Patrigest per la valutazione del Fondo Areus I

Arsenale SGR, società di gestione del risparmio, ha scelto Patrigest, società di consulenza del Gruppo Gabetti, per la valutazione del patrimonio immobiliare appartenente al Fondo Areus I. Patrigest è una società di consulenza specializzata in Advisory & Valuation e offre servizi di valutazione indipendente e in linea con i migliori standard internazionali.

Il Fondo Areus I ha una strategia Value Add / Core Plus e detiene, negli Usa, un portafoglio real estate, a destinazione prevalentemente commerciale, di oltre 60.000 metri quadrati. Il focus del fondo è sui mercati uffici, logistica e laboratori con forte vocazione verso il settore tech e life-science, soprattutto nelle aree metropolitane di “aggregazione settoriale” (cluster metro areas), quali ad esempio Boston (bio-tech), San Francisco (tech), Los Angeles (entertainment), San Diego (bio-tech).

Tra le principali location, di alto standing per i settori di riferimento, in cui è distribuito il portafoglio vi sono:

Silicon Valley

Burbank (nella San Fernando Valley, considerata “capitale mondiale dei media”, hub di media companies come Warner Bros, Disney e Dream Works)

Thousand Oaks (nella Ventura County, a nord di Los Angeles, il cosiddetto “101 Technology Corridor”, ospitante più di 200 aziende tecnologiche in settori quali software, biotecnologia, elettronica, automobilistico e aerospaziale)

La valutazione del patrimonio immobiliare del Fondo Areus I da parte di Patrigest è un passo importante per Arsenale SGR, che intende così rafforzare la propria posizione nel mercato degli investimenti immobiliari. Patrigest, grazie alla sua esperienza e competenza, contribuirà a garantire la massima trasparenza e affidabilità della valutazione del portafoglio del Fondo Areus I.