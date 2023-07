Zenith vince la gara media per la campagna di riposizionamento di SACE

Zenith, agenzia media del gruppo Publicis, ha vinto la gara per la pianificazione e l’acquisto di spazi pubblicitari per la campagna di riposizionamento di SACE, nella foto l’a. d. Alessandra Ricci, la società pubblica di assicurazione dei crediti all’esportazione.

La gara, che si è svolta tra quattro agenzie, ha visto la vittoria di Zenith per la sua proposta creativa e innovativa, che punta a comunicare il nuovo posizionamento di SACE come “Partner di fiducia per le imprese italiane”.

La campagna media, che partirà a gennaio 2024, sarà pianificata e gestita da Zenith attraverso una piattaforma integrata di canali, tra cui TV, stampa, digitale e social media.

“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati da SACE per questa importante campagna media”, ha dichiarato Andrea Di Fonzo, CEO di Zenith Italia. “Lavoreremo a stretto contatto con SACE per sviluppare una campagna efficace e coinvolgente che contribuirà a rafforzare il nuovo posizionamento dell’azienda e a consolidare la sua leadership nel mercato italiano”.

La nuova campagna di SACE è un importante passo avanti nel percorso di riposizionamento dell’azienda, che ha l’obiettivo di diventare il principale partner finanziario delle imprese italiane che vogliono crescere sui mercati internazionali.