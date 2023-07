Prysmian, siglato con TenneT un importante Service Level Agreement per la manutenzione di cavi sottomarini

Prysmian Group, nella foto l’a. d. Valerio Battista, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha siglato un Service Level Agreement (SLA) con il gestore dei sistemi di trasmissione (TSO) tedesco-olandese TenneT. L’accordo prevede la fornitura di servizi di ispezione, manutenzione e riparazione nearshore e offshore per i cavi sottomarini di TenneT, che trasmettono energia ad alta tensione in corrente alternata e continua nel Mare del Nord. I servizi previsti dall’accordo saranno svolti in collaborazione con N-Sea, service provider olandese che offre soluzioni sottomarine integrate ed è specializzato in servizi di rilevamento, ispezione, manutenzione e riparazione, riparazione e installazione di cavi sottomarini e identificazione e smaltimento di ordigni inesplosi (UXO).

Già leader per i sistemi in cavo sottomarino ad alta tensione, Prysmian sta costantemente rafforzando il proprio portafoglio per coprire l’intero ciclo di vita dei progetti, anche attraverso soluzioni personalizzate che offrono ai clienti servizi di ispezione, manutenzione e riparazione (IMR – inspection, maintenance and repair). Le soluzioni IMR stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale nella strategia di Lifecycle Management di Prysmian, con l’obiettivo di ridurre il tempo di inattività degli asset, migliorare l’affidabilità dei sistemi e ottimizzare il costo totale di proprietà.

Questo nuovo accordo, valido per tutti i collegamenti in cavo già operativi, avrà una durata di tre anni e prevede la possibilità di essere prorogato. Coprirà circa 4.000 km dei sistemi in cavo sottomarino di TenneT situati nelle aree tedesche e olandesi del Mare del Nord.

“Siamo lieti di fornire a TenneT i nostri servizi a 360° di asset management per i cavi sottomarini e contribuire a fornire stabilmente energia pulita alle famiglie tedesche e olandesi. Questo Service Level Agreement è un ulteriore passo in avanti nel pluriennale rapporto di fiducia con TenneT, a conferma del ruolo di Prysmian come partner affidabile in grado di assicurare forniture di elettricità stabili” ha dichiarato Hakan Ozmen, EVP Projects BU di Prysmian Group.

Tim Meyerjürgens, COO di TenneT, ha affermato: “L’energia eolica offshore è una leva fondamentale per il successo della transizione energetica. In qualità di maggiore investitore e operatore di connessioni di rete offshore, noi di TenneT siamo consapevoli del nostro ruolo di responsabilità. Per questo motivo stiamo investendo non solo nella necessaria e urgente espansione offshore, ma anche nell’affidabilità a lungo termine dei nostri sistemi in cavo in mare. Siamo lieti di avere al nostro fianco partner esperti come Prysmian e N-Sea per questo incarico”.

Questo accordo è l’ultimo di una serie di contratti assegnati da TenneT, che recentemente ha scelto Prysmian per i due progetti di collegamento della rete IJmuiden Ver Alpha e Nederwiek 1 a supporto dei piani olandesi “Routekaart 2030”, volti a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra e raggiungere gli obiettivi di carbon neutrality della nazione.