NVP acquisirà un ramo d’azienda da Euroscena per rafforzare la sua presenza nel settore televisivo

NVP S.p.A., una PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan nel settore dei contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha annunciato di aver sottoscritto un term sheet con Euroscena S.r.l. e Mediapro International S.L. riguardante l’acquisto di un ramo di azienda di Euroscena. Il ramo d’azienda include l’infrastruttura tecnologica, il contratto di locazione per attrezzature di regia mobile, i contratti di lavoro di 25 dipendenti e un contratto di locazione per un magazzino a Roma. L’accordo definitivo sarà soggetto al completamento delle procedure di consultazione sindacale, all’approvazione del principale cliente di Euroscena, alla negoziazione di termini di fornitura di servizi e all’esito positivo della due diligence da parte di NVP.

Massimo Pintabona, nella foto, Amministratore Delegato di NVP: “Siamo lieti di annunciare una nuova importante operazione con la quale il Gruppo NVP prosegue il percorso di crescita intrapreso con la quotazione sul mercato EGM e saldamente poggiato su chiari driver di sviluppo: la crescita dimensionale, l’incremento del livello di esperienza e competenza nelle produzioni, l’ampliamento del portafoglio dei rapporti commerciali con prestigiosi clienti. Questa operazione è strategica sotto tre punti di vista, in quanto ci consente di acquisire una struttura produttiva che vanta una grande esperienza nelle produzioni televisive sia sportive che entertainment e di incrementare la capacità produttiva con 4 OB Van di cui 1 in 4K. Inoltre, acquisiamo il contratto del valore di circa 2.5 mln con un prestigioso cliente che ci consente di rafforzare la presenza nell’ambito delle produzioni sportive.”