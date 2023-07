Fondazione Caript offre borse di studio a studenti residenti nella provincia di Pistoia

È rivolta a studentesse e studenti residenti in provincia di Pistoia che frequentano scuole medie, superiori e università la nuova edizione del bando Borse di studio, realizzato da Fondazione Caript in collaborazione con le Caritas diocesane di Pistoia e di Pescia. Il bando ha un budget complessivo di 200mila euro per finanziare 250 borse di studio, e comunque sino a esaurimento dello stanziamento, con importi di 600 euro per chi frequenta una scuola media, di 800 euro per studenti delle superiori e di 1.000 euro per gli universitari.Le borse saranno assegnate in base al merito e alla certificazione ISEE. Studenti delle medie e delle superiori dovranno avere conseguito una media di almeno 8/10 nell’anno scolastico 2022/2023, una votazione alla maturità di almeno 80/100 per chi si iscrive al primo anno di corso universitario e di almeno 27/30 per chi si iscrive a corsi universitari di anni successivi. Per gli studenti che già hanno avviato il percorso universitario, inoltre, è richiesto di avere sostenuto gli esami previsti dal proprio piano di studi. Per il reddito i concorrenti all’assegnazione di borse di studio dovranno possedere una certificazione ISEE in corso di validità non superiore a 15mila euro. I contributi saranno assegnati in base a un punteggio in centesimi sul quale peserà per l’80% il criterio del merito e per il 20% quello legato al reddito. Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata e assegnata una sola borsa di studio. “Il bando sulle borse di studio – commenta il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri (nella foto) – è un’iniziativa con la quale da anni sosteniamo tante famiglie del territorio. La rinnoviamo nella convinzione che il percorso scolastico sia centrale nel determinare il futuro dei giovani e, di conseguenza, quello dell’intera nostra comunità “. Le domande per concorrere all’assegnazione delle borse di studio devono essere presentate entro il 25 agosto in modalità online attraverso il sito www.fondazionecaript.it nella sezione “bandi/bandi e modulistica”, allegando la documentazione specificata nel regolamento del bando. Gli uffici della Caritas di Pistoia e Pescia sono a disposizione per aiutare nella compilazione delle domande presso i propri centri a Pistoia, Pescia, Montecatini Terme, Agliana, Montale e Casalguidi, con orari e numeri per prenotarsi che sono pubblicati sul sito della Fondazione.