Al via in Italia il nuovo hub digitale di Giuffrè Francis Lefebvre dedicato al mondo ESG e alla sue normative

Prendersi cura del proprio business in modo responsabile, guardando al pianeta, ai propri dipendenti e alla comunità. È questo, in estrema sintesi, quello che viene chiesto a migliaia di imprese e professionisti sul suolo europeo, chiamate ad adeguarsi ai nuovi standard imposti dall’Unione Europea attraverso l’applicazione, a partire dal 2024, della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Un bilancio di sostenibilità, che si pone l’obiettivo di trasformare l’economia dell’Unione Europea rendendola più moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, eliminando al contempo le emissioni nette di gas serra entro il 2050.

Un processo che riguarderà, nel breve, circa 50.000 aziende europee (tra 3.000 e 6.000 in Italia) e proprio a loro Lefebvre Sarrut, leader europeo nella conoscenza legale, fiscale e normativa la cui mission è diffondere la conoscenza necessaria per creare una società più equa, efficiente e sostenibile, si rivolge con il nuovissimo hub dedicato al mondo ESG e alla sua regolamentazione (lefebvre-sarrut.eu/esgsuite/). Un portale con 7 versioni dedicate ad altrettante nazioni dove trovare informazioni, notizie, aggiornamenti e guide sul mondo ESG e sulle normative che lo regolano.

La versione italiana è raggiungibile all’indirizzo esg.giuffrefrancislefebvre.it ed è già online. A curarla sono gli autori e le redazioni di Giuffrè Francis Lefebvre, leader italiano nell’offerta di soluzioni e servizi editoriali tradizionali e digitali in ambito legale, fiscale, lavoro e per le imprese, che mettono a disposizione di figure aziendali coinvolte e professionisti in formato testuale e video, informazioni chiave, contenuti educational e aggiornamenti sulle tante sfaccettature di una materia complessa e mutevole, che riguarda temi così distanti tra loro accumunati dalla sigla ESG. Il portale è strettamente collegato agli altri siti dedicati ai professionisti del settore legale e fiscale della galassia Giuffrè Francis Lefebvre (ad esempio IUS, Quotidianopiù e Mementopiù) e fornisce link diretti ad articoli e approfondimenti degli altri portali basandosi sugli interessi dell’utente. Allo stesso modo la sezione “Scelti per te” rimanda, con link diretti, alle pagine dello shop dei volumi più affini alle ricerche dell’utente.

“Il nostro nuovo hub dedicato al mondo ESG si integra perfettamente nel piano europeo di Lefebvre Sarrut per la diffusione della conoscenza e dell’applicazione dei criteri ESG. Dotare professionisti e aziende degli strumenti informativi e pratici per orientarsi in normative complesse e in costante evoluzione è fondamentale per aiutarli in un cammino virtuoso non solo da un punto di vista etico ma anche economico. Non bisogna dimenticare infatti le grandissime opportunità di espansione del business offerte dall’applicazione dei criteri ESG nel breve e nel lungo periodo”, – commenta Stefano Garisto, nella foto, amministratore delegato di Giuffrè Francis Lefebvre – “Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione di imprese e professionisti le nostre conoscenze e i nostri strumenti, in modo da aiutarle in un processo di trasformazione complicato, ma necessario, per migliorare l’impatto del loro business sulle persone e sull’ambiente”.