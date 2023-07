Prysmian rafforza l’impegno per l’eolico offshore negli Stati Uniti

Prysmian (nella foto, l’a. d. Valerio Battista) in occasione dell’evento statunitense Offshore Wind 2023 che si terrà a Boston in Massachusetts (11-12 luglio) conferma il proprio impegno per la transizione energetica a supporto del mercato statunitense dell’eolico offshore. Prysmian è già uno dei principali player di questo settore e recentemente ha annunciato di aver completato l’installazione dei due cavi sottomarini tripolari ad alta tensione in corrente alternata (HVAC) da 220 kV per il Vineyard Wind Project e che le attività stanno proseguendo in linea con le tempistiche di progetto. H. Ozmen, EVP Projects BU, all’evento Offshore Wind 2023 sosterrà che, “nonostante l’attuale difficile scenario macroeconomico del mercato eolico offshore statunitense, Prysmian conferma il proprio impegno a mettere a disposizione le proprie competenze e tecnologie all’avanguardia per rafforzare la propria presenza, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di sviluppo energetico sostenibile negli Usa”. Prysmian sta costruendo lo stabilimento di Brayton Point, che produrrà cavi HV ad alta tecnologia e si aggiungerà ai centri europei situati ad Arco Felice, in Italia, e a Pikkala, in Finlandia. Si prevede che lo stabilimento creerà 50-80 posti di lavoro in fase di costruzione e 160-200 posti fissi altamente qualificati a livello locale. Il Nord America rappresenta un mercato molto strategico per Prysmian Group, che infatti già consta di una forte presenza nel paese con 28 stabilimenti produttivi, 8 centri di distribuzione, 6 centri di Ricerca e Sviluppo e oltre 6.100 dipendenti.