Afreximbank e Fiducia insieme per sostenere le PMI africane attraverso il factoring

L’African Export-Import Bank (Afreximbank) e Fiducia, società di finanziamento della catena di approvvigionamento, hanno formato una partnership strategica attraverso un memorandum d’intesa (Mou), firmato ieri per promuovere il factoring e affrontare il divario finanziario della catena di approvvigionamento in Africa, rivoluzionando il settore. Firmato da Kanayo Awani, nella foto, vicepresidente esecutivo di Afreximbank della Banca commerciale intra-africana, e Imohimi Aig-Imoukhuede, amministratore delegato di Fiducia, il Mou mira a facilitare la collaborazione tra le due parti per armonizzare i loro sforzi e raggiungere gli obiettivi. Secondo il protocollo d’intesa, Afreximbank sta collaborando con Fiducia al fine di fornire liquidità aggiuntiva per l’agevolazione commerciale attraverso il factoring sul mercato di Fiducia. La banca esplorerà anche opportunità di collaborazione con Fiducia e Access corporation per il finanziamento dei debiti nei mercati africani. Lo riporta Zawiya. Awani ha detto che la partnership con Fiducia è un altro passo avanti nell’iniziativa di sviluppo in corso di Afreximbank per promuovere il factoring in tutto il continente africano come mezzo per ridurre il divario di finanza commerciale che è stato maggiormente avvertito dalle Pmi.