Il Gruppo FS a fianco di Palazzo Strozzi per la mostra di Yan Pei-Ming

Il Gruppo FS (nella foto, l’a. d. Luigi Ferraris) a fianco di Palazzo Strozzi in occasione della mostra Yan Pei-Ming. Pittore di storie, in programma a Firenze fino al 3 settembre. Immagini personali dell’artista, copertine di giornali, still cinematografici o celebri opere della storia dell’arte, accompagneranno i visitatori nell’esplorazione di generi come il ritratto, il paesaggio, la natura morta e la pittura di storia, attraverso dipinti che prendono vita a partire dal modello di immagini fotografiche, estrapolate da diverse fonti.

In occasione dell’evento FS Italiane, con Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri, consentirà ai visitatori di raggiungere comodamente il capoluogo toscano in treno usufruendo di particolari agevolazioni. I soci CartaFreccia in possesso di un titolo di viaggio delle Frecce e destinazione Firenze – con data antecedente al massimo cinque giorni da quella in cui si visita la mostra – potranno accedere all’esposizione in due al prezzo di un solo ingresso.

Una particolare riduzione sarà prevista anche per i viaggiatori singoli delle Frecce soci di CartaFreccia, per i passeggeri degli Intercity, per chi utilizza il trasporto regionale della Toscana (previa esibizione di un abbonamento mensile o annuale in corso di validità), o chi è in possesso di biglietto di corsa semplice per Firenze valido per il giorno di accesso alla rassegna. Ai clienti delle Frecce è inoltre dedicato uno sconto su oggettistica e prodotti editoriali presso il Bookshop di Palazzo Strozzi.

La mostra, la più grande mai dedicata all’artista franco-cinese, propone una profonda e appassionata riflessione sulla pittura di oggi. Elementi come storia e contemporaneità, celebri opere d’arte, personaggi pubblici e soggetti intimi si uniscono nelle tele monumentali di Yan Pei-Ming, per un’esposizione che offre un’importante chiave di lettura nell’affrontare la ricerca dell’artista sulla relazione tra immagine e realtà.

Con il sostegno alla mostra Yan Pei-Ming. Pittore di storie il Gruppo FS rinnova la storica collaborazione con Palazzo Strozzi di Firenze e conferma l’impegno in occasione di prestigiosi appuntamenti con la cultura italiana e internazionale, favorendo nel contempo la mobilità di visitatori e appassionati con collegamenti a lungo raggio e regionali frequenti, sostenibili e capillari. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto artistico, turistico, civile ed economico del Paese.