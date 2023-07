Stellantis presenta STLA Medium: la piattaforma rivoluzionaria per veicoli elettrici ad autonomia record

Stellantis (nella foto, l’a. d. Carlos Tavares) ha presentato la piattaforma STLA Medium, una soluzione avanzata progettata appositamente per veicoli elettrici a batteria (BEV) a livello globale. La caratteristica principale di questa piattaforma è l’autonomia eccezionale di oltre 700 km (435 miglia), la migliore della sua categoria. Inoltre, offre un’elevata efficienza energetica, una generosa capacità di energia a bordo e una velocità di ricarica leader nel settore.

La piattaforma STLA Medium è stata progettata per offrire autonomia estesa e flessibilità integrata sin dalla fase di progettazione, consentendo la realizzazione di una vasta gamma di veicoli con diverse configurazioni di trazione nei segmenti chiave del mercato, C e D. Questi segmenti hanno rappresentato 35 milioni di vendite di veicoli nel 2022, quasi la metà del totale globale di 78,5 milioni di veicoli nello stesso anno.

La piattaforma STLA Medium può essere utilizzata per la produzione di fino a 2 milioni di veicoli all’anno in diversi stabilimenti in tutto il mondo, a partire dall’Europa quest’anno. Questa piattaforma rappresenta un importante passo avanti nella mobilità sostenibile, offrendo un’autonomia eccezionale, efficienza energetica e tempi di ricarica ridotti.

La piattaforma STLA Medium è dotata di un’architettura elettrica a 400 V e offre una gamma di energia fino a 98 kilowattora (kWh), che la rende la migliore della categoria in termini di capacità di immagazzinamento energetico. Inoltre, offre un’efficienza energetica superiore, con un consumo inferiore a 14 kWh per 100 km, e tempi di ricarica veloci. I proprietari possono ricaricare la batteria dal 20% all’80% in soli 27 minuti, con una velocità di ricarica di 2,4 kWh al minuto.

La piattaforma STLA Medium può essere utilizzata per la produzione di veicoli in tutto il mondo e offre la possibilità di avere trazione anteriore o integrale grazie all’aggiunta di un secondo modulo di propulsione elettrica nella parte posteriore. I veicoli realizzati su questa piattaforma includeranno berline, crossover e SUV, offrendo una flessibilità di progettazione che consente di variare il passo, la lunghezza e l’altezza da terra per adattarsi alle esigenze dei clienti.

La piattaforma STLA Medium è parte di un ambizioso piano strategico di Stellantis, che mira a raggiungere il 100% delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa entro il 2030 e il 50% negli Stati Uniti per autovetture e veicoli commerciali leggeri. Questo piano prevede una drastica riduzione delle emissioni di CO2 e l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038.

In sintesi, la piattaforma STLA Medium di Stellantis rappresenta un’importante innovazione nel settore dei veicoli elettrici, offrendo un’autonomia eccezionale, efficienza energetica e tempi di ricarica veloci. Questa piattaforma versatile permette la produzione di una vasta gamma di veicoli, soddisfacendo le esigenze dei clienti e contribuendo alla transizione verso una mobilità più sostenibile.