Avio: Ariane 5 completa il suo ultimo lancio, segnando il successo di un programma di 27 anni

Il razzo Ariane 5 ha lasciato per l’ultima volta la rampa di lancio del Centro Spaziale della Guyana, mettendo in orbita i satelliti Heinrich-Hertz e Syracuse 4B.

Avio ha contribuito al successo del programma Ariane 5 attraverso i due booster a razzo solido P230, che forniscono il 90% della spinta del razzo al momento del decollo, e le turbopompe ad ossigeno del motore dello stadio centrale Vulcain 2. La turbopompa è stata la prima interamente prodotta con la nuova supply chain e integrata nella sede di Colleferro. Avio fa parte del programma Ariane 5 fin dall’inizio e i motori P230 hanno avuto un’ottima performace in tutti i 117 voli degli ultimi 27 anni, dimostrando un andamento costante e stabile. In futuro, Avio continuerà su questa strada, fornendo i booster a razzo solido P120C per il nuovo lanciatore europeo Ariane 6.

Giulio Ranzo, nella foto, Amministratore Delegato di Avio ha commentato: “Ci congratuliamo con Arianespace e Ariane Group per l’incredibile successo dell’Ariane 5 negli ultimi 27 anni. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo programma, che ha permesso di assicurare all’Europa un accesso indipendente allo spazio, raggiungendo diversi record nel settore. Vega C e Ariane 6 continueranno a fornire all’Europa questo asset fondamentale per il futuro