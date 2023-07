Successo per “The Code”: dentsu avvicina le nuove generazioni al mondo del marketing

Conclusa la seconda edizione di “The Code”, il programma di Social Impact di dentsu, dedicato all’avvicinamento delle giovani generazioni al mondo del marketing e della comunicazione attraverso iniziative di formazione nelle scuole superiori. In collaborazione con Junior Achievement Italia, l’organizzazione non profit più vasta al mondo nell’ambito dell’educazione economico-imprenditoriale, il programma ha coinvolto 1.700 giovani tra i 15 e i 17 anni.

Le attività di formazione sono state svolte in diverse scuole italiane, compresi piccoli capoluoghi e comuni di provincia, per offrire opportunità formative a giovani lontani da centri di formazione e opportunità professionali. I volontari di dentsu hanno tenuto lezioni presso il liceo classico Berchet di Milano e hanno coinvolto quasi 50 studenti in un incontro negli uffici di dentsu a Milano.

In collaborazione con Junior Achievement Italia, sono state organizzate due Masterclass online, focalizzate sul settore del marketing, dei media e della pubblicità, nonché sul ruolo della comunicazione e dei media nella creazione e nel lancio di una nuova impresa.

Nella seconda fase del programma, i collaboratori di dentsu hanno visitato diverse scuole in luoghi come Lecce, Gubbio, Tradate e Riva del Garda, dove hanno aiutato gli studenti a ideare e progettare una campagna di comunicazione sociale. Il cliente di dentsu, Fratelli Carli, ha collaborato nel redigere il brief della campagna, e al termine dei lavori, l’Istituto Cassata Gattapone di Gubbio è stato proclamato vincitore del progetto dalla giuria.

“Superare i limiti geografici e le barriere sociali è quanto ci muove nel progetto ‘The Code’. Dare

l’opportunità alle nuove generazioni di avvicinarsi a realtà professionali diverse da quello che è il

proprio contesto individuale è da considerarsi una chiave di volta per il cambiamento. Inoltre,

sono profondamente convinta che mettere al servizio della comunità la propria esperienza e il

proprio talento sia qualcosa che permette a un’azienda di perseguire i propri obiettivi che affiancano l’impatto sociale al business.” – ha affermato Ilaria Affer, nella foto, Social Media Director di

dentsu.