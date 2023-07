Societe Generale Securities Services in Italia riceve da Inarcassa il mandato per fornire servizi di depositario

Inarcassa, una tra le principali casse di previdenza sul territorio nazionale con un patrimonio di 13 miliardi di euro, ha selezionato SGSS in Italia per i servizi di depositario a seguito di un bando indetto a livello europeo.

Lucrezia Brucoli, nella foto, Head of Coverage di SGSS in Italia, ha commentato: «Siamo molto orgogliosi di ricevere questo mandato da Inarcassa, principale player del settore previdenziale italiano. È una testimonianza forte e chiara di fiducia che questo importante Ente ha voluto esprimere ancora una volta nei confronti di Societe Generale Securities Services e che premia la nostra presenza pluridecennale a supporto del segmento previdenziale locale. Da parte nostra confermiamo l’impegno costante nel fornire un servizio efficace e attento alla gestione altamente professionale e diversificata del patrimonio dell’ente nell’interesse dei suoi iscritti. Inarcassa potrà dunque continuare a beneficiare della solidità del gruppo Societe Generale e della nostra continua attenzione agli sviluppi in tecnologia e sicurezza».

SGSS in Italia, la controllata italiana del gruppo Societe Generale, è un player chiave nel settore dei securities services. Fornisce servizi di post trading agli investitori istituzionali, tra i quali custodia e regolamento titoli, depositario, amministrazione fondi, middle office, gestione della liquidità, transfer agent e soluzioni informatiche per la gestione del rischio e della performance.