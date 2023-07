Roma, Federica Angeli presenta il libro “40 secondi” sulla tragica storia di Willy Monteiro Duarte

Il 14 luglio alle ore 18:30 presso Spazio5 a Roma, si terrà la presentazione del libro “40 secondi. Willy Monteiro Duarte la luce del coraggio e il buio della violenza” scritto da Federica Angeli e pubblicato da Baldini e Castoldi. Durante l’evento, l’autrice dialogherà con Francesca Ripanti di PixiL (Pazzi per i Libri).

Il libro affronta un tragico evento avvenuto a Colleferro, in cui un gruppo di giovani si trova coinvolto in una lite scatenata da un commento sgradito verso una ragazza. La situazione degenera rapidamente quando arriva un’auto con altri giovani a bordo, e la discussione si trasforma in una violenta aggressione. Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di ventun anni, cerca di intervenire per calmare la situazione, ma viene brutalmente picchiato a morte in meno di un minuto.

Federica Angeli, attraverso una narrazione lucida ed emozionante, ricostruisce gli eventi e analizza le dinamiche di questa tragica vicenda. Il libro esplora la natura umana, la responsabilità, la colpa e la volontà di sopraffazione, ma soprattutto racconta la storia di un giovane ucciso per aver difeso un amico. L’autrice conduce il lettore in un viaggio attraverso la banalità del male nella provincia italiana, ponendo l’attenzione sulla generosità istintiva e pura di cui siamo capaci.

Attraverso la scrittura e il ricordo, Federica Angeli cerca di evitare che questa ingiustizia efferata cada nell’oblio. Il suo libro non ha riferimenti casuali ai fatti e alle persone coinvolte, poiché si basa sulla rigorosa ricerca dei protagonisti, dei testimoni e degli esperti. A due anni esatti dalla tragedia, l’autrice offre una testimonianza dettagliata e toccante, in modo che questa terribile ingiustizia non venga dimenticata.